Statek uderzył w most w Baltimore. Doszło do potężnej katastrofy

Do tragedii doszło w Baltimore w amerykańskim stanie Maryland. W most Key Bridge w środku nocy uderzył statek towarowy. W efekcie uderzenia w konstrukcję. Most miał się najpierw zapalić, a później runąć. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było uderzenie statku towarowego w jego belkę nośną.

Katastrofa w USA. Zawalił się most

Lokalna rozgłośnia WTOP news poinformowała, że po kolizji wiele pojazdów znajdujących się na moście wpadło do wody. Rzecznik prasowy lokalnej straży pożarnej komendant Kevin Cartwright przekazał BBC, że do rzeki wpadło siedem osób i kilka pojazdów.

Ofiar może być jednak dużo więcej, ponieważ według nieoficjalnych doniesień w czasie katastrofy na moście w Baltimore przebywało około 20 robotników. – Obecnie skupiamy się na ratowaniu ludzi. Służby pracują ostrożnie, gdyż z mostu zwisają elementy utrzymujące most. To sytuacja nadzwyczajna – komentował strażak.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment zawalenia się mostu.

twitter

Przedsiębiorstwo żeglugowe Synergy Marine Group potwierdziło, że ich kontenerowiec o nazwie „Dali” pływający pod banderą Singapuru, uderzył o filar mostu. Jednostka wyruszyła z Baltimore o 1 w nocy i płynęła do Kolombo na Sri Lance.

Czytaj też:

Stanowisko Białego Domu po ataku w Moskwie. „Kremlowska propaganda”Czytaj też:

Lot przez USA może zamienić się w horror. Polka ostrzega przed taką podróżą