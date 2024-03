Dżihad w Rosji. Islamiści pokrzyżują plany Putina?

Mało kto to już dziś pamięta, ale u szczytu potęgi tzw. kalifatu, stworzonego przez ISIS na terenach Syrii i Iraku, aż 40 procent jego żołnierzy pochodziło z dawnych sowieckich kolonii w Azji Środkowej. Wbrew temu, co twierdzi kremlowska propaganda, ci „Rosjanie” – jak mówili na nich arabscy współwyznawcy – nie zostali wcale wybici do nogi w czasie rosyjskich nalotów na Syrię.

Tadżycy, Uzbecy, Kirgizi i Turkmeni stanowią dziś trzon środkowoazjatyckiej mutacji ISIS, walczącej o odtworzenie starożytnego Chorasanu, obejmującego muzułmańskie narody Azji Środkowej. Rosja, to – obok Chin – ich główny przeciwnik.

Zapędzeni na chwile w kozi róg islamiści wykorzystali fakt, że Putin zajął się Ukrainą, do uderzenia przeciwko Rosji.

Wygląda ono co prawda na amatorską ustawkę, szytą grubymi nićmi przez FSB. Jednak to nie rosyjskie służby przeprowadziły ten atak, tylko ludzie, których celem jest wypchnięcie rosyjskich – a także chińskich – wpływów z Azji Środkowej.