Rosyjskie okręty podwodne na Morzu Bałtyckim. „Stoczyły pojedynek”

Flota Bałtycka Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej poinformowała o odbytych 27 marca ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim. W komunikacie mowa o dwóch okrętach podwodnych, które prowadziły w środę symulowany pojedynek. Jednostka „Możajsk” miała szukać „wrogiego” okrętu „Dmitrow” – przekazano w raporcie.

Pierwszy z nich miał niepostrzeżenie wpłynąć do wyznaczonej strefy, gdzie zajął pozycję do strzału. Następnie jego zadaniem było uniknięcie ataku odwetowego poprzez wykonanie manewru odwrotu. Z kolei „Dmitrow” miał wykonać manewr pozwalający mu uniknąć „torpedy” i przeprowadzić warunkowy kontratak.

Rosjanie ćwiczyli na Morzu Bałtyckim. „Pomyślnie wykonano powierzone zadania”

Jednostki biorące udział w ćwiczeniach na Morzu Bałtyckim stanowią podstawową klasę wielofunkcyjnych niejądrowych okrętów podwodnych w rosyjskiej flocie. „Warunki symulowano w taki sposób, aby wyrównać szanse obu okrętów podwodnych w pojedynku. Według wstępnej oceny dowództwa, obie załogi pomyślnie wykonały powierzone im zadania, wykazując się wysokim przygotowaniem zawodowym” – podkreśliła służba prasowa marynarki wojennej.

„The Moscow Times” przypomina, że to już drugie ćwiczenia na Morzu Bałtyckim w ciągu ostatniego miesiąca, odkąd Szwecja dołączyła do NATO. 27 lutego załogi rosyjskich okrętów wyposażonych w rakiety przeciwokrętowe Kalibr i Moskit ćwiczyły podczas ćwiczeń niszczenie pozorowanych celów wroga.

Gen. Roman Polko, dwukrotny dowódca elitarnej jednostki GROM w niedawnej rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską na łamach „Wprost” wskazał, że potencjał, jaki NATO mogłoby uruchomić, jest wystarczający, by powstrzymać Rosję. – Putin nie jest w stanie zbudować swoich zdolności na takim poziomie, by podjąć otwartą konfrontację z Sojuszem. Jedyne, czego się obawiam, to działania hybrydowe, które są już realizowane w przestrzeni informacyjnej, uderzenie bronią demograficzną na granicy i prowokacje, działania pod obcą flagą, zabłąkane rakiety, uderzenia w infrastrukturę krytyczną. To coś, co przekształca Rosję w państwo terrorystyczne – mówi generał.

