Tłum w Meksyku zlinczował podejrzewaną o zabójstwo. Kilka godzin później kontynuowano tradycję

W środę w znanym turystycznym mieście w Meksyku – Taxco – zaginęła 8-latka. Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek na drodze na obrzeżach miasta. Nagrania z kamer bezpieczeństwa pokazały kobietę i mężczyznę wkładających do taksówki torbę, w której mogły być zwłoki dziecka. Po tym wydarzeniu tłum otoczył dom podejrzanych grożąc, że ich wyciągnie – relacjonuje Associated Press.

Policja zabrała kobietę i dwóch mężczyzn do samochodu, ale najwyraźniej zastraszona przez tłum stała obok, kiedy ci zostali wyciągnięci na ulicę. Podejrzana była deptana, kopana i bita, także kiedy leżała. Została także częściowo rozebrana i unieruchomiona. Prokuratura stanu Guerrero potwierdziła, że kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń w drodze do szpitala.

Meksyk. W Taxco zlinczowano kobietę podejrzewaną o zabójstwo

Dwóch mężczyzn również zostało pobitych, ale udało się ich uratować dzięki interwencji żołnierzy. Konieczna była jednak hospitalizacja. Jedna z kobiet o imieniu Andrea, odnosząc się do zabójstwa dziewczynki zaznaczyła, że to nie pierwszy raz, kiedy doszło do czegoś takiego. Zastrzegła jednak, że do tej pory nie było przypadków linczu.

Burmistrz Taxco Mario Figueroa podkreślił, że podziela oburzenie mieszkańców ws. morderstwa. Włodarz meksykańskiego miasteczka narzekał także, że nie otrzymał wsparcia dla swoich sił policyjnych ze strony rządu stanowego.

Makabra tuż przed procesją w Wielki Czwartek

Jeszcze tego samego wieczora ulicami Taxco zgodnie z wielowiekową tradycją przeszła procesja religijna. W Wielki Czwartek zakapturzeni mężczyźni idą, biczując się, dźwigając ciężkie krzyże lub wiązki kolczastych gałęzi, aby naśladować cierpienie Jezusa Chrystusa niosącego krzyż. Andrea skomentowała, że miasto żyje z turystyki w okresie Wielkiego Tygodnia i po takich wydarzeniach ludzie mogą przestać do niego przyjeżdżać.

