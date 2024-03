Niemcy chcą zbudować „ośrodek ewakuacyjny” dla uchodźców. Przy granicy z Polską

Kontenery ustawione zostałyby na Wyspie Odrzańskiej, nieopodal miejscowości Küstrin-Kietz, blisko granicy z polsko-niemieckiej.

W kontenerach początkowo zamieszkałoby 200 osób

„Centrum wyjazdowe” w swoich planach na przyszłość chcą uwzględnić władze Märkisch-Oderland. W pierwszej kolejności, we wskazanym miejscu, na wyspie zamieszkałoby 200 osób. Chodzi konkretnie o migrantów, których wnioski o azyl odrzucono, a więc nie mogą dalej przebywać na terenie Niemiec. Ale musieliby gdzieś mieszkać, dopóki nie opuściliby kraju.

Plany o stworzeniu specjalnego ośrodka przedstawiono na radzie miasta 25 marca. 0,5 km od Küstrin-Kietz, na obszarze, na którym zorganizowany miałby zostać tymczasowy nocleg dla migrantów, znajdują się już liczne nieruchomości, do których budowy użyto jednak m.in. azbestu. Zanieczyszczeniu uległy tam też gleby. Dlatego obecnie nikt nie może tam przebywać. Władze chcą jednak przygotować wyspę, z której usunięty miałby zostać nie tylko azbest, ale oczyszczone miałyby zostać właśnie gleby.

Powiat Maerkisch-Oderland chce wydzierżawić od Brandenburgii obszar. Pomysł o utworzeniu tam ośrodka dla migrantów bardzo nie podoba się jednak niektórym mieszkańcom. 25 marca wzięli udział w rozmowach, podczas których mówili o swoim zaniepokojeniu o przyszłość, w związku z – jak mówili – możliwym wzrostem przestępczych aktów, dokonywanych przez uchodźców.

Niemcy planują odnowić budynki, które w przeszłości służyły jako koszary dla sowietów

Władze gminy Küstrin ostatecznie zagłosowałyby przeciwko utworzeniu „centrum wyjazdowego”. Nie oznacza to jednak, że temat nie powróci. To dlatego, że Niemcy planują przyjąć kolejną liczbę uchodźców – w 2024 roku do Maerkisch-Oderland trafić ma 1,7 tys. z nich.

Władze wskazują na obszar, należący w przeszłości do radzieckiego wojska, na którym znajdują się niszczejące budynki. W przyszłości mają zostać one poddane naprawie. Na obszarze tym w ciągu najbliższych lat miałoby zamieszkać wielu Niemców. Władze planują modernizację miejsca.

