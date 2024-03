Karol III weźmie udział w nabożeństwie. Zmienia wielkanocny zwyczaj

Podczas pierwszego dnia Wielkanocy, w trakcie nabożeństwa, które odbędzie się w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, brytyjski monarcha pojawi się u boku swojej żony, królowej Kamili. Jak jednak podaje „The Telegraph” – nie zajmie miejsca w pobliżu innych członków rodziny królewskiej – będzie „siedział osobno”.

Monarcha w czwartek nie pojawił się w katedrze Worcester

Na początku lutego Pałac Buckingham poinformował, że król choruje na „pewną formę raka”, lecz nie podano ws. żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie, że chorobę wykryto podczas leczenia powiększonej prostaty u monarchy.

Karol III niebawem poddał się leczeniu. W międzyczasie kilkukrotnie pojawiał się w Pałacu Buckingham, m.in. po to, by spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. Mimo to monarcha nie zawsze decyduje się pełnić swoje obowiązki. W Wielki Czwartek odnotowano jego nieobecność na nabożeństwie w katedrze w Worcester.

W rozmowie z Plotkiem ekspertka – autorka książek o rodzinie królewskiej – Iwona Kenzler, powiedziała, że fakt ten nie powinien nikogo dziwić. Zwróciła uwagę, że zgodnie z tradycją monarcha tego dnia zwykle godzi się na pewne formy interakcji z osobami, które odwiedzają katedrę. Tymczasem król jest bardzo osłabiony w związku z chorobą, a leczenie, któremu się poddał, a które może być związane z przyjęciem przez niego chemioterapii, oznacza, że może mieć obniżoną odporność.

Oznacza to więc, że ewentualny kontakt z ludźmi to ryzyko złapania infekcji. W tej sytuacji jasne więc wydaje się, dlaczego król – który po raz pierwszy od momentu wykrycia choroby pojawi się publicznie – zajmie miejsca z dala od rodziny królewskiej. Jak podaje „Daily Mail” – w ten sposób chce ochronić swoje zdrowie. Ostatecznie jednak, skoro zespół medyczny monarchy wyraził zgodę na jego uczestnictwie w nabożeństwie, oznacza to, że czuje się coraz lepiej i najprawdopodobniej wraca do pełni sił.

Według informatorów "The Telegraph" wizyta Karola III w kaplicy św. Jerzego oznacza, że „sprawy zmierzają we właściwym kierunku”.

Księżna Kate nie weźmie udziału w uroczystościach na zamku Windsor

Brytyjski dziennik podaje również, że księżna Kate i książę William – nie pojawią się w kaplicy św. Jerzego na niedzielnym nabożeństwie.

Czytaj też:

Karol III wygłosił pierwsze orędzie od ogłoszenia swojej choroby. „To dla mnie wielki smutek”Czytaj też:

Popierał brexit, wspiera kościół, włada „brytyjską TV Republika”. Na Wyspach rośnie nowy Rupert Murdoch