Kolejne zmiany w bliskim otoczeniu Zełenskiego. Szykuje się rekonstrukcja rządu?

W sobotę 30 marca Wołodymyr Zełenski odwołał swojego pierwszego asystenta Serhija Szefira wraz z trzema innymi współpracownikami oraz dwoma komisarzami ds. działalności wolontariackiej i zapewnienia praw obrońców Ukrainy – poinformowała „Ukraińska Prawda”. W dekrecie, który został opublikowany na oficjalnej stronie Zełenskiego, nie zostały wskazane żadne powody zakończenia współpracy. Nie wskazano również, kto zastąpi Serhija Szefira na stanowisku, a on sam nie udzielił dziennikarzom komentarza.

Rekonstrukcja ukraińskiego rządu? Narastają spekulacje

Jak podało wspomniane źródło, zmiany są przeprowadzane w ramach procesu, który zapoczątkowało odwołanie gen. Wałerija Załużnego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. „W pierwszych, najtrudniejszych dniach Wielkiej Wojny stawiliśmy czoła nikczemnemu i potężnemu wrogowi. Przetrwaliśmy razem. Nasza bitwa trwa i zmienia się każdego dnia” – podkreślił Załużny na Telegramie we wpisie opublikowanym na początku lutego. Jak dodał, zadania na rok 2022 różnią się od tych, które trzeba wypełniać obecnie, dlatego potrzebne są zmiany i należy dostosować się do nowych realiów. A wszystko to w imię wspólnego celu: zwycięstwa nad rosyjskim okupantem.

Do przetasowań doszło również w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, a stanowisko kilka dni temu stracił Ołeksij Daniłow. „Bez względu na to, jak było ciężko, bez względu na to, jak beznadziejna wydawała się sytuacja, pracowaliśmy i będziemy pracować dla Ukrainy. Wierzyliśmy i wierzymy w nasze zwycięstwo” – zapewnił w internetowym wpisie.

Co ciekawe, to może nie być koniec zmian w ukraińskich państwowych strukturach. Dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy”, powołując się na własnych informatorów, poinformowali, że już wkrótce dojdzie do przetasowań w gabinecie ministrów. Nie zostały jednak podane żadne szczegóły dotyczące rzekomych zmian, a władze nie odniosły się do tych spekulacji.

