Przejmujące słowa papieża Franciszka. „Żaden głaz nie będzie mógł stłumić naszych serc”

W Wielki Piątek papież Franciszek przewodniczył Liturgii Męki Pańskiej w Bazylice św. Piotra. W nabożeństwie wzięło udział blisko 4,5 tys. osób, w tym 35 kardynałów. Zgodnie z tradycją homilię wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa.

W godzinach wieczornych poinformowano, że – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – Ojciec Święty nie będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej, do której po raz pierwszy podczas pontyfikatu napisał rozważania. Watykańskie biuro prasowe podało, że decyzja została podjęta „w trosce o zachowanie zdrowia przed sobotnią mszą Wigilii Paschalnej”, czyli najdłuższą liturgią w roku.

Papież Franciszek przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej. „Przyjmijmy Jezusa”

Nieobecność papieża podczas Drogi Krzyżowej w połączeniu z niedawną wizytą w szpitalu w związku ze stanem grypowym wywołała na nowo spekulacje dotyczące stanu zdrowia papieża i pytania o dalsze uczestnictwo Franciszka w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia. Wszelkie obawy były jednak wyolbrzymione, a w Wielką Sobotę Ojciec Święty przybył do Bazyliki św. Piotra i przewodniczył Liturgii Wigilii Paschalnej.

Papież Franciszek w czasie swojej homilii nawiązał do kamienia, który stanowił zamknięcie grobu Jezusa. To właśnie ten głaz Ojciec Święty potraktował jako metaforę do rozważań dotyczących życia codziennego. – Kiedy doświadczamy rozczarowań, mamy poczucie, że bardzo wiele marzeń jest przeznaczonych do zrujnowania i my również zadajemy sobie z niepokojem pytanie: kto odsunie kamień z grobu? – pytał papież. – Podnieśmy nasze oczy ku Niemu, przyjmijmy Jezusa, Boga życia do naszego życia, ponówmy dzisiaj nasze „tak” dla Niego, a żaden głaz nie będzie mógł stłumić naszych serc, żaden grób nie będzie mógł zamknąć radości życia, żadna porażka nie będzie mogła nas skazać na rozpacz – podkreślił Franciszek.

W Wielką Niedzielę o godzinie 10:00 papież Franciszek ma przewodniczyć uroczystej mszy wielkanocnej. Ojciec Święty złoży również wiernym świąteczne życzenia i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

