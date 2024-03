Dwa kraje dołączają do strefy Schengen. Zmiana od dziś

Od niedzieli, 31 marca Bułgaria i Rumunia dołączają do Schengen. W obu krajach zniesione zostają kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich. To efekt decyzji, jaką Rada podjęła w grudniu ubiegłego roku. Komisja Europejska przekazała w komunikacie, że przyjmuje to osiągnięcie z dużym zadowoleniem, a zmiana ta dla samego regionu może wiązać ze zwiększeniem jego atrakcyjności.

Zmiany komentowała szefowa KE. – To historyczny moment dla strefy Schengen, największego obszaru swobodnego przemieszczania się na świecie. Razem budujemy silniejszą, bardziej zjednoczoną Europę dla wszystkich naszych obywateli – oceniła Ursula von der Leyen.

Brak kontroli granicznych w Bułgarii i Rumuni? Nie dotyczy dróg lądowych

Zanim Bułgaria i Rumunia dołączyły do strefy musiały podjąć niezbędne środki, w tym przyjąć m.in. procedury azylowe. W komunikacie wskazano, że wraz z innymi państwami członkowskimi, w tym Austrią, Grecją, Węgrami i Słowacją podjęto współpracę, która ma przeciwdziałać przestępczości transgranicznej.

„Bułgaria i Rumunia stale wykazywały wysoki poziom zaangażowania w zapewnianie odpowiedniej ochrony granic zewnętrznych UE i stale odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego strefy Schengen” – wskazano.

Wprowadzone dziś zmiany nie oznaczają, że znikną kontrole na granicach lądowych. Aby do tego doszło, konieczne będą dalsze działania. Inicjatywa zniesienia kontroli granicznych została podjęta w 1985 roku pomiędzy pięcioma krajami – Belgią, Francją, Niemcami, Luksemburgiem i Holandią. Stopniowo strefa rozrastała się, stając się obecnie największym obszarem swobodnego przemieszczania się na świecie. Stosowane rozwiązania to nie tylko ułatwienie dla podróżnych, ale także korzyści dla gospodarki.

