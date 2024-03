Sąsiad Polski planuje przywrócić obowiązkową służbę wojskową. „Gotowość do wojny”

Boris Pistorius zlecił przygotowanie raportu na temat ewentualnego przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w ramach szeroko zakrojonych działań przygotowujących kraj na wypadek wojny. Jednak ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła – podaje „The Sunday Times”.

W artykule zwrócono uwagę, że niemieckie ministerstwo obrony nie wyklucza zmian ze względu na rosnące zagrożenie ze strony Moskwy. Zdaniem rządu w Berlinie, przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej poprawiłoby bezpieczeństwo kraju. Jedna społeczeństwo nie jest co do tego przekonanie.

Wróci obowiązkowa służba wojskowa?

Z badań wynika, że 52 proc. ankietowanych opowiedziało się za zmianami przepisów, natomiast 43 proc. było przeciwnego zdania. Nie powinno dziwić, że głosy rozkładają się zależnie od wieku. Aż 59 proc. osób poniżej 30 roku życia jest przeciwna obowiązkowej służbie.

Brytyjski dziennik „Financial Times” dotarł do pisma przywódców Estonii i Łotwy, którzy wzywają państwa NATO do działań w związku z rosnącym ryzykiem ataku ze strony Rosji. Ich zdaniem, kraje europejskie powinny wrócić do rozmowy o zwiększeniu wydatków na obronność do poziomu z czasów zimnej wojny, a także rozważyć wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej

Polska póki co nie ma takich zamiarów, ale „odwieszenia” obowiązkowej służby wojskowej nie wyklucza szef MON. – Jest zawieszona, nie jest zlikwidowana. W każdej chwili, jeśli zajdzie taka potrzeba, można ją odwiesić. Żeby nie było niedomówień. Wydajemy rozporządzenia, żeby być przygotowanym na każdą sytuację, ale nie ma planu odwieszania. Obecnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa cieszy się powodzeniem. Zainteresowanie wojskiem jest ogromne – przekonywał Kosiniak-Kamysz na antenie TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz.

