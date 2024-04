Incydent podczas mszy w Watykanie. Zadziwiająca reakcja papieża Franciszka

Wielkanocna niedziela była dla katolików najważniejszym dniem w roku liturgicznym. Z tej okazji na placu Świętego Piotra w Watykanie zgromadziły się tysiące wiernych, którzy chcieli uczestniczyć we mszy świętej pod przewodnictwem papieża Franciszka. W trakcie nabożeństwa doszło do niecodziennej sytuacji.

W pewnej chwili przewrócił się jeden z obrazów z wizerunkiem Jezusa, stojący z boku ołtarza. Ikona upadła, ponieważ w czasie mszy świętej wiał bardzo silny wiatr. Na pomoc ruszyli pracownicy Watykanu, którzy podnieśli malowidło. Papież Franciszek – zapewne z uwagi na swój stan zdrowia – w ogóle nie zareagował na to, co się stało. Biuro prasowe Watykanu w żaden sposób nie skomentowało incydentu, tak więc nie wiadomo, czy ikona nie została uszkodzona.

Wielkanoc w Watykanie. Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie

W trakcie nabożeństwa Franciszek wygłosił specjalne orędzie. Ojciec Święty mówił m.in. o wojnie w Ukrainie oraz konflikcie izraelsko-palestyńskim. Papież zapewnił, że swoje myśli kieruje przede wszystkim do ofiar tak wielu konfliktów, które trwają na świecie, zarówno w Izraelu i Palestynie, jak i w Ukrainie.

– Niech Zmartwychwstały Chrystus otworzy drogę pokoju dla umęczonej ludności regionów, które muszą zmagać się ze skutkami wojny. Tylko Jezus jest zdolny do odsunięcia głazów wojen, kryzysów humanitarnych, łamania praw człowieka i handlu ludźmi. On jest drogą życia, pokoju, pojednania i braterstwa – powiedział Franciszek.

Papież Franciszek z apelem do Rosji i Izraela

Przy okazji papież wystosował apel do Rosji. – Prosząc o poszanowanie zasad prawa międzynarodowego, apeluję o generalną wymianę wszystkich więźniów między Rosją i Ukrainą. Wszystkich za wszystkich – mówił Franciszek. Kolejny apel był skierowany do władz Izraela i palestyńskich przywódców. – Ponawiam prośbę o to, żeby zagwarantowano możliwość dostępu pomocy humanitarnej dla Gazy. Apeluję również o szybkie uwolnienie zakładników porwanych 7 października zeszłego roku i o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy – dodawał.

– Nie pozwólmy na to, by działania wojenne dalej powodowały poważne reperkusje dla ludności cywilnej, będącej już u kresu sił, a przede wszystkim dla dzieci. Ileż cierpienia widzimy w ich oczach – mówił Franciszek.

