Zaginięciem 2,5-latka żyło pół Europy. Po ośmiu miesiącach nastąpił przełom

W lipcu 2023 roku tą sprawą żyło pół Europy. 2,5-letni Emile w sobotę 8 lipca bawił się w ogrodzie u dziadków, w miejscowości Le Vernet we Francji. Jak się później okazało, chłopiec zniknął z posesji, gdy rodzina szykowała się do wyjścia na wycieczkę.

Zaginięcie dziecka zostało zgłoszone na policję. Służby wykorzystywały do akcji poszukiwawczej psy tropiące oraz helikoptery i drony. W poszukiwania zaangażowały się również setki ochotników a rodzina wynajęła prywatnych detektywów. Aby nie utrudniać prowadzonych działań, burmistrz Le Vernet wydał tymczasowy zakaz wjazdu turystów do wioski. Śledczy nie wykluczali żadnego scenariusza, pod uwagę było też brane morderstwo oraz porwanie. Mimo tak dużych wysiłków, 2,5-latka nie udało się odnaleźć.

Emile Soleil zaginął. Nowe informacje w sprawie

W święta wielkanocne z Francji napłynęły smutne wieści. Podczas wędrówki para turystów natknęła się na szczątki chłopca. Zostały one znalezione zaledwie trzy kilometry w linii prostej od domu w Le Vernet, wioski na południe od Grenoble, gdzie Émile znajdował się pod opieką dziadków. Na drodze, która była wielokrotnie przeszukiwana przez służby, odkryto tylko fragment ciała – kilka kości oraz czaszkę.

Francuska prokuratura zleciła przeprowadzenie szczegółowych badań, które potwierdziły, że zwłoki należą do małego Emile'a. Śledczy zlecili również szereg innych czynności, które mają pomóc w ustaleniu, jak doszło do śmierci chłopca. Na razie nie wiadomo, czy Emile padł ofiarą przestępstwa czy też np oddalił się od domu i nie był w stanie samodzielnie do niego wrócić. Jak podaje Le Figaro, jedna z teorii zakłada, że ktoś celowo podrzucił szczątki dziecka w okolice domu jego dziadków.

– Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby wyjaśnić tą tragiczną historię. Dla rodziców Emile'a jest to bardzo trudny czas. Łączymy się z nimi w bólu w tych trudnych chwilach – podkreślił José Morale, burmistrz La Bouilladisse.

Czytaj też:

Wielkanoc u pięcioraczków z Horyńca. To ich ostatnie chwile w PolsceCzytaj też:

Sąsiedzi wstrząśnięci po makabrycznym odkryciu w Warszawie. „Mili ludzie, religijni”