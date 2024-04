Strzelanina w fińskiej szkole podstawowej. Co najmniej kilka osób rannych

We wtorek w godzinach porannych w Viertola w Vantaa pod Helsinkami doszło do strzelaniny. Policja otrzymała wezwanie na miejsce zdarzenia około godz. 8.08. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu zdarzenia o godz. 8.40 i rozpoczęła dochodzenie ws. incydentu. Osoby postronne zostały poproszone o trzymanie z dala od tego obszaru oraz o nieotwieranie drzwi nieznanym osobom.

O godz. 9.08 policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego. O godz. 9.35 zaznaczono, że wszystkie osoby biorące udział w strzelaninie są nieletnie. Według informacji funkcjonariuszy ranne zostały trzy osoby. Służby nie podały, jak poważne są obrażenia.

Według informacji fińskich mediów w szkole uczy się około 800 dzieci od pierwszej do dziewiątej klasy. Do tego chodzi około 90 pracowników. Szkoła posiada również drugi oddział, który przeznaczony jest dla dzieci od pierwszej do szóstej klasy.

