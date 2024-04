Strzelanina w fińskiej szkole podstawowej. Co najmniej kilka osób rannych

We wtorek w godzinach porannych w Viertola w Vantaa pod Helsinkami doszło do strzelaniny. Policja otrzymała wezwanie na miejsce zdarzenia około godz. 8.08. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu zdarzenia o godz. 8.40 i rozpoczęła dochodzenie ws. incydentu. Osoby postronne zostały poproszone o trzymanie z dala od tego obszaru oraz o nieotwieranie drzwi nieznanym osobom.

Finlandia. Strzelanina w szkole podstawowej

O godz. 9.08 policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego. O godz. 9.35 zaznaczono, że wszystkie osoby biorące udział w strzelaninie są nieletnie. Według informacji funkcjonariuszy ranne zostały trzy osoby. Służby nie podały, jak poważne są obrażenia.

Według informacji fińskich mediów w szkole uczy się około 800 dzieci od pierwszej do dziewiątej klasy. Do tego chodzi około 90 pracowników. Szkoła posiada również drugi oddział, który przeznaczony jest dla dzieci od pierwszej do szóstej klasy. Szkoła oferuje również naukę języka szwedzkiego, czy edukację osób niepełnosprawnych. Prowadzone są również zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół średnich.

Podejrzanym 12-letni uczeń szkoły. Ranił troje rówieśników

Portal iltalehti podaje, że podejrzanym jest 12-latek, który ranił troje rówieśników. Obecnie sytuacja jest już opanowana. Policja nie chciała również podać jakiego rodzaju broni użyto. Ale była to broń palna.

Zastępca burmistrza ds. edukacji i szkoleń Katri Kalske poinformowała, cytowana przez agencję Yle, o zwołaniu miejskiego zespołu kryzysowego z udziałem burmistrza, zastępców i przedstawicieli zespołu ds. bezpieczeństwa, komunikacji i dyrektor szkoły podstawowej. Na godz. 12.00 zaplanowano konferencję prasową z udziałem władz miasta Vantaa oraz zarządu dzielnicy opieki społecznej.

Czytaj też:

Strzelanina w pobliżu lotniska. Odwołano loty na wyspieCzytaj też:

Zamaskowany mężczyzna wziął zakładników w Ede. Koniec akcji policji