Polak zginął w Strefie Gazy. Izrael przyznał się do ataku

Siedem osób, w tym jeden obywatel Polski zginęło w wyniku ataku na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w Strefie Gazy. Samochód pracowników WCK miał zostać trafiony przez izraelski nalot niedługo po przekroczeniu granicy z północną Gazą po dostarczeniu pomocy. Wśród ofiar są m.in. obywatele Australii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.



Do przeprowadzenia ataku przyznała się izraelska armia. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że w azie miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do tragicznej śmierci pracowników organizacji World Central Kitchen, którzy pełnili misję niesienia żywności potrzebującym. – Jako zawodowa armia, która przestrzega prawa międzynarodowego, jesteśmy zobowiązani do dokładnego i transparentnego zbadania naszych działań – tłumaczył. Daniel Hagari podkreślił, że rozmawiał już z Jose Andresem, założycielem World Central Kitchen i złożył kondolencje w imieniu żołnierzy wszystkim bliskim ofiar. – Wyrażamy szczery żal wobec naszych sojuszników, którzy zrobili i nadal robią wszystko, aby pomagać potrzebującym. Szczegółowo badamy incydent, aby zrozumieć okoliczności tego, co się stało – zapewnił.

Rzecznik podkreślił, że wojsko dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności ataku na konwój humanitarny. – Przeprowadzimy dochodzenie, zbadamy ten poważny incydent i wyciągniemy wnioski, aby zmniejszyć ryzyko powtórzenia się takich przypadków w przyszłości. Badaniem zajmie się niezależny i proefsjonalny zespół, w skład którego wejdą m.in. szefowie sztabów – tłumaczył.

