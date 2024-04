Polak zginął w Strefie Gazy. Izrael przyznał się do ataku

Siedem osób, w tym jeden obywatel Polski zginęło w wyniku ataku na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w Strefie Gazy. Samochód pracowników WCK miał zostać trafiony przez izraelski nalot niedługo po przekroczeniu granicy z północną Gazą po dostarczeniu pomocy. Wśród ofiar są m.in. obywatele Australii, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii.

Polak zginął w Strefie Gazy. Izrael wydał oświadczenie

Do przeprowadzenia ataku przyznała się izraelska armia. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał, że „w Gazie miało miejsce zdarzenie, które doprowadziło do tragicznej śmierci pracowników organizacji World Central Kitchen, którzy pełnili misję niesienia żywności potrzebującym”. – Jako zawodowa armia, która przestrzega prawa międzynarodowego, jesteśmy zobowiązani do dokładnego i transparentnego zbadania naszych działań – tłumaczył.

Daniel Hagari podkreślił, że rozmawiał już z Jose Andresem, założycielem World Central Kitchen i złożył kondolencje w imieniu żołnierzy wszystkim bliskim ofiar. – Wyrażamy szczery żal wobec naszych sojuszników, którzy zrobili i nadal robią wszystko, aby pomagać potrzebującym. Szczegółowo badamy incydent, aby zrozumieć okoliczności tego, co się stało – zapewnił.

Rzecznik podkreślił, że wojsko dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić okoliczności ataku na konwój humanitarny. – Przeprowadzimy dochodzenie, zbadamy ten poważny incydent i wyciągniemy wnioski, aby zmniejszyć ryzyko powtórzenia się takich przypadków w przyszłości. Badaniem zajmie się niezależny i proefsjonalny zespół, w skład którego wejdą m.in. szefowie sztabów – tłumaczył.

Sikorski zapowiada kroki wobec Izraela. To reakcja na śmierć Polaka

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski poinformował, że osobiście poprosił ambasadora Izraela o wyjaśnienia. „Yacov Livine zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii” – przekazał polityk KO za pośrednictwem mediów społecznościowych. Radosław Sikorski podkreślił, że polskie MSZ wszczyna śledztwo w sprawie śmierci polskiego obywatela. Przy okazji minister złożył kondolencje rodzinie zmarłego wolontariusza oraz bliskim wszystkich cywilnych ofiar w Strefie Gazy.

Sikorski zapowiada kroki wobec Izraela. To reakcja na śmierć Polaka