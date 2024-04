Śmiertelny atak na wolontariuszy w Strefie Gazy. Papież Franciszek apeluje

Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek odniósł się do śmiertelnego ataku na pracowników World Central Kitchen w Strefie Gazy. W izraelskim ostrzale zginęło siedem osób niosących pomoc humanitarną, w tym obywatel Polski – Daniel Soból.

Papież modlił się za zabitych wolontariuszy

– Wyrażam głęboki żal z powodu wolontariuszy zabitych podczas dystrybucji pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Modlę się za nich i ich rodziny – powiedział Ojciec Święty. Po raz kolejny podkreślił, że oczekuje natychmiastowego zawieszenia broni w regionie, a jego stanowisko w tej sprawie z pewnością się nie zmieni.

– Ponawiam mój apel o umożliwienie wyczerpanej i cierpiącej ludności cywilnej dostępu do pomocy humanitarnej oraz o natychmiastowe uwolnienie zakładników – dodał papież. Poprosił również o unikanie wszelkich nieodpowiedzialnych prób eskalacji konfliktu na tych terenach. Razem z wiernymi modlił się o „wyciszenie broni i przywrócenie pokoju”.

Atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy

Informacje o ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy pojawiły się w nocy z poniedziałku na wtorek. Do przeprowadzenia nalotu przyznała się izraelska armia. Premier Benjamin Nethanjahu stwierdził, że ostrzał był tragicznym wypadkiem. – To się czasem dzieje w czasie wojny. Dokładnie się temu przyglądamy, jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi rządami i zrobimy wszystko, by to się nie powtórzyło – powiedział.W wyniku ataku zginęło siedmiu pracowników WCK.

Wśród ofiar znalazł się wolontariusz z Polski, a także obywatele m.in. Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Donald Tusk zwrócił się w tej sprawie bezpośrednio do premiera Izraela i ambasadora tego kraju w Polsce. „Zdecydowana większość Polaków okazała pełną solidarność z Izraelem po ataku Hamasu. Dzisiaj poddajecie tę solidarność naprawdę ciężkiej próbie. Tragiczny atak na wolontariuszy i wasza reakcja budzą zrozumiałą złość” – napisał szef polskiego rządu.

