13-latek zadźgał Polaka. Nie odpowie za swoje czyny przez swój wiek

Do tragedii doszło w porcie w Dortmundzie. Czworo bułgarskich chłopców w wieku od 13 do 15 spotkało się z porcie z dziewczynami, gdzie spożywali gaz rozweselający. W pewnym momencie zaczęli nagrywać mężczyznę, który ich zdaniem zachowywał się dziwnie. Osoba bez stałego miejsca zamieszkania miała głośno śpiewać, a potem doszło do kłótni – relacjonuje sytuację Bild.

Niemcy. 13-latek zadźgał bezdomnego Polaka w Dortmundzie

Obie strony obrzuciły się obelgami, co doprowadziło do eskalacji sytuacji. Następnie 13-latek dźgnął Szymona W. co najmniej trzy razy. Polak został zepchnięty do kanału portowego, ale będąc poważnie rannym, udało mu się wydostać z lodowatej wody. Niestety mimo reanimacji nie udało się go uratować. Świadkiem sytuacji był wioślarz, który powiadomił policję. Podejrzani zostali zatrzymani kilka minut po ataku.

Na telefonie jednego z chłopców w wieku 14 lat znaleziono nagranie z makabrycznej zbrodni. W nocy nurkowie poszukiwali narzędzia zbrodni. Na miejsce ściągnięto również psy policyjne. Ostatecznie nóż został znaleziony w krzakach. Początkowo po przesłuchaniu zwolniono dwoje nastolatków. Prokurator Henner Kruse przekazał, że główny podejrzany w wieku 13 lat podczas przesłuchania zaprzeczył, że zaatakował nożem i oskarżył inną osobę o ten czyn.

Odpowiedzialność karna w Niemczech dopiero po ukończeniu 14. roku życia

Zeznaniom sprawcy przeczą jednak nagrania z telefonu i wyjaśnienia pozostałych zatrzymanych. Po złożeniu zeznań chłopiec został zwolniony z aresztu i przekazany rodzicom. Nastolatek nie odpowie jednak za swoje czyny z uwagi na młody wiek. O sprawie powiadomiono Biuro ds. Młodzieży. W Niemczech odpowiedzialność karna rozpoczyna się po ukończeniu 14. roku życia.

