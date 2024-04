Macron miał rozzłościć Scholza. Kanclerz Niemiec nie przebierał w słowach

– Dziś nie ma konsensusu w sprawie wysłania wojsk lądowych do Ukrainy, ale niczego nie można wykluczyć – powiedział Emmanuel Macron po szczycie z udziałem europejskich przywódców w Paryżu. Deklaracja prezydenta Francji wywołała ostrą reakcję Rosji. Według Kremla wypowiedź francuskiego przywódcy świadczy o tym, że Paryż de facto jest już zaangażowany w wojnę i jest gotowy zaangażować się mocniej. Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin dodał, że ewentualne wysłanie zachodnich wojsk do Ukrainy to szalone i paranoiczne sny.

Jak podaje Ukraińska Prawda, słowa Emmanuela Macrona miał z zaskoczeniem przyjąć Olaf Scholz. Kanclerz Niemiec miał zareagować bardzo emocjonalnie i stwierdzić, że Francja próbuje popchnąć świat w kierunku III wojny światowej. Polityk miał się nawet domagać przerwania spotkania. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że Emmanuel Macron nie przejął się oburzeniem Olafa Scholza i odpowiedział mu, że jego opinia nie jest w stanie niczego powstrzymać.