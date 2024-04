Węgrzy mają dość. Gigantyczny protest przeciwko Orbanowi

Nawet sto tysięcy osób miało wziąć udział w sobotniej antyrządowej demonstracji, która przeszła ulicami Budapesztu. Manifestanci sprzeciwiają się polityce Viktora Orbana. W tłumie można było dostrzec (oprócz licznych flag w węgierskich barwach narodowych) liczne tabliczki z napisem „Talpra magyar”, czyli „Powstań, Węgrze”.

Protestujący skandowali hasła „Nienawidzę Orbana”, „Orban musi odejść”. – Krok po kroku, cegiełka po cegiełkce odbierzemy naszą ojczyznę z rąk Fideszu i zbudujemy nowoczesne, europejskie a zarazem suwerenne Węgry – powiedział organizator demontracji Peter Magyar.

twitter

Węgry protestują przeciwko Orbanowi. Kim jest Peter Magyar?



Co ciekawe, Peter Magyar, który jest odpowiedzialny za organizację protestu antyrządowego, jeszcze do niedawna sam był z nim związny. Polityk twierdzi, że zdecydował się przejść na stronę opozycji, gdy dowiedział się o skali nadużyć, których dopuszcza się rząd Viktora Orbana. Ogromną burzę wywołało wśród Węgrów nagranie ujawnione przez Magyara. Pikanterii dodaje sprawie fakt, że jego główną bohaterką jest była żona polityka.

Judit Varga, do niedawna minister mająca spore wpływy w kręgach władzy, mówi na filmiku o nieprawidłowościach i błędach popełnianych przez prokuratorów przy badaniu jednej z najgłośniejszych afer w węgierskiej polityce. Minister podała się do dymisji po tym, jak na jaw wyszedł skandal z ułaskawieniem mężczyzny, który dopuszczał się czynów pedofilskich w domu dziecka. To właśnie Judit Varga przygotowała rekomendację w tej sprawie, podpisaną później przez Katalin Novak. Była żona Petera Magyara twierdzi, że mąż próbował ją szantażować nagraniem. Oskarżyła go również o manipulację.

Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Republikon, jeśli Peter Magyar założyłby partię polityczną, stałaby się ona trzecią siłą na Węgrzech – po koalicji Fidesz-KDNP i Koalicji Demokratycznej (DK) byłego premiera Ferenca Gyurcsanya.

Czytaj też:

Macron miał rozzłościć Scholza. Kanclerz Niemiec nie przebierał w słowachCzytaj też:

Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Generał ujawnił szczegóły