Władimir Putin nie zatrzyma się na Ukrainie? To ma być jego kolejny cel

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową agresję na Ukrainę. Od tego czasu żołnierze podlegli Władimirowi Putinowi atakują zarówno cele militarne, jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Ukraińscy żołnierze stawiają opór okupantom, w czym pomaga wsparcie – w postaci dostaw broni – od sojuszników z Zachodu.

Wołodymyr Zełenski, który codziennie apeluje o przyspieszenie dostarczania kolejnych pakietów pomocowych do Ukrainy, w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej wzmocnił swój przekaz. Temat dotyczący państwa, które zostało zaatakowane przez Rosję, czy szerzej – bezpieczeństwa w Europie – jest podnoszony podczas ważnych wydarzeń politycznych, m.in. ostatnio w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO.

Rosja zaatakuje kolejne państwo? Wyciekło nagranie

W wypowiedziach czołowych polityków przewija się również ostrzeżenie, że jeżeli Władimirowi Putinowi udałoby się osiągnąć swoje zbrodnicze cele w Ukrainie, to tylko podsyci kolejne imperialistyczne zapędy i Kreml zaatakuje kolejny kraj. Teraz stało się głośno o nagraniu, na którym – jak podaje defence-blog.com – słychać rosyjskiego deputowanego gen. Andrija Gurulowa. Miał on wskazać, że Kazachstan ma być kolejnym celem rosyjskiej agresji po inwazji na Ukrainę. Co więcej, decyzja w tej sprawie miała już rzekomo zapaść.

Z medialnych spekulacji wynika, że nagranie miało być początkowo udostępnione do wiadomości polityków zajmujących się sektorem obrony. Jak zaznaczają dziennikarze wspomnianego źródła, omawiane nagranie wyciekło w momencie, gdy rosyjskie media coraz częściej biorą na celownik Kazachstan, demonizując ten kraj, co przypomina narrację stosowaną przeciwko Ukrainie w poprzednich latach.

