Nowy dokument pontyfikatu Franciszka. „Kościół nie chce się zmierzyć z transpłciowością”

Jest nowy dokument tego pontyfikatu. Dykasteria Nauki Wiary wydała Deklarację „Dignitas infinita”. Tekst ten uświadamia zaś, że choć w kwestiach duszpasterskich pontyfikat Franciszka jest niezwykle otwarty na nowe rozwiązania, to doktrynalnie i w wielu (choć nie wszystkich) kwestiach etycznych pozostaje przywiązany do tradycyjnego, co nie oznacza niezmiennego, nauczania Kościoła. Papież w wielu kwestiach pozostaje tradycyjny, a jego decyzje, choćby związane z otwarciem na osoby transpłciowe czy homoseksualne, związane są z wymogami duszpasterskimi, a nie ze zmianą doktryny.

Nowy dokument Dykasterii Nauki Wiary jest zaś tego znakomitym przykładem. Jego autorzy – obficie cytując papieży – od Jana XXIII, przez Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i samego Franciszka, przypominają tradycyjne nauczanie dotyczące godności osoby ludzkiej. Jej źródła są, co dla nikogo kto zna nauczanie Kościoła, ontyczne, co oznacza, że ani nie da się owej godności utracić, ani nie jest ona związana z naszymi decyzjami.