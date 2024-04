Kreml chce wychowywać młodzież? Dziennikarze donoszą o specjalnym resorcie

Powołując się na cztery źródła na Kremlu, dziennikarze informują o pracach nad utworzeniem nowego resortu w Federacji Rosyjskiej. Ministerstwo Wychowania Patriotycznego Młodzieży miałoby powstać po połączeniu Ministerstwa Nauki z Ministerstwem Oświaty. Z tego drugiego wyodrębniono by wówczas urzędników zajmujących się obecnie wzmacnianiem patriotyzmu, by połączyć ich z federalną agencją ds. młodzieży Rosmołodioż.

Ministerstwo Wychowania Patriotycznego Młodzieży

Nowo powstała struktura miałaby koordynować edukację patriotyczną. Wiedomosti twierdzą, że pomysł kolejnego ministerstwa cieszy się poparciem tzw. bloku wewnątrzpolitycznego, w którego skład wchodzą departament polityki wewnętrznej i wydział projektów publicznych. Ten drugi ma za zadanie agitować rosyjskie społeczeństwo, poprzez finansowanie filmów i seriali, poświęconych „ochronie interesów narodowych”.

Reforma ma wzmocnić Rosmolodioż, organizację docenianą za liczne festiwale i pracę z dziećmi. Dzięki sformalizowaniu działalności tego organu, Kreml przejąłby też bezpośrednią kontrolę nad jego poczynaniami.

Rosja chce wychowywać młodych patriotów

Opisujący tę sprawę Biełsat przypomniał, że od czasu inwazji Rosji na Ukrainę przed dwoma laty, w rosyjskich szkołach nasiliły się działania państwowej propagandy. Do programu nauczania włączono „Rozmowy o sprawach ważnych”, w trakcie których młodzież dowiaduje się na przykład, dlaczego kraj zaatakował Ukrainę.

Głośno było też o poprawionych podręcznikach do historii, które w 2023 roku trafiły do rosyjskich szkół. Autorzy usprawiedliwiali w nich napaść na Ukrainę i jednocześnie przedstawiali w negatywnym świetle pomagające jej kraje Zachodu. Stworzono również Ruch Pierwszych, organizację dziecięco-młodzieżową, podobną do Pionierów z czasów sowieckich.







