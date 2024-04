O.J. Simpson nie żyje. Jego proces podzielił USA

Amerykańska gwiazda sportu i uczestnik jednego z najgłośniejszych procesów sądowych O.J. Simpson nie żyje. Według informacji dziennikarzy w ostatnim czasie zmagał się z rakiem prostaty, kilka miesięcy spędził w hospicjum. Zmarł w Las Vegas w środę 10 kwietnia w nocy, otoczony przez swoje dzieci i wnuki. Zgon potwierdził prawnik celebryty.

W swoim czasie Simpson był jednym z najlepszych zawodników NFL, jednak na jego karierę cieniem położyła się późniejsza zbrodnia z lat 90., kiedy to zginęła jego eks żona oraz jej znajomy. Proces sportowca transmitowany był w amerykańskiej telewizji i wzbudził wiele kontrowersji, doprowadzając m.in. do zamieszek na tle rasowym.

Zabójstwo Nicole Brown i Rona Goldmana

W 1994 roku Simpson oskarżony został o zabicie swojej byłej żony, Nicole Brown oraz kelnera z restauracji „Mezzaluna”, Rona Goldmana. Ciała Nicole Brown i Rona Goldmana znaleziono przed domem byłej żony Simpsona. Oboje mieli mnóstwo ran. Na miejscu zbrodni znaleziono także zakrwawioną rękawiczkę.

Kiedy policja zjawiła się pod domem futbolisty, by zawiadomić go o śmierci byłej żony, na podjeździe zastali ubrudzonego krwią białego Forda Bronco. O.J. Simpsona nie zastano w domu. Jego przyjaciel przekazał śledczym, że poprzedniego dnia sportowiec poleciał do Chicago. Policjanci nie mogli przeszukiwać posesji, ponieważ nie mieli potrzebnego do tego nakazu.

Tamtego dnia udało się jednak znaleźć na posesji drugą rękawiczkę, na której była krew. Mimo wszelkich przesłanek świadczących o jego winie, Simpson został uniewinniony przez ławę przysięgłych w 1995 roku. W 1997 roku sąd cywilny zasądził jednak od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych przyjmując, że Simpson pozbawił ich życia. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia sąd cywilny nie był bowiem związany wyrokiem sądu karnego.

Simpsonowi poświęcony jest serial „American Crime Story”. W rolę sportowca wcielił się Cuba Gooding Jr.

Drugie aresztowanie O.J. Simpsona

O.J. Simpson został aresztowany 15 września 2007 roku w Las Vegas w związku z włamaniem do pokoju hotelowego. Sportowiec utrzymywał, że chciał tylko odebrać swoją własność, tj. pamiątki po sławnych sportowcach. 4 października 2008 roku został uznany za winnego wszystkich 12 zarzutów związanych z napadem z bronią w ręku w Las Vegas oraz porwaniem. 5 grudnia 2008 roku został skazany za zbrojny napad i porwanie.

Simpsona skazano wówczas na 33 lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 9 lat orzeczonej kary. Pomogły mu niewątpliwie zeznania złożone przez poszkodowanych. Jeden z nich Bruce Fromong przyznał, że gdyby były gwiazdor amerykańskiego futbolu zadzwonił do niego, że wychodzi z więzienia, to sam odwiózłby go domu.

