Zaskakujący wniosek z norweskiego regionu. Chce wydłużenia doby

POLITICO informuje o zaskakującym wniosku, który skierował do Unii Europejskiej najbardziej wysunięty na północ region Norwegii. Zwrócił się on do Komisji Europejskiej o wydanie dyrektywy, która nakaże władzom Norwegii zatwierdzić utworzenie strefy czasowej, składającej się z 26 godzin zamiast 24.

26-godzinna strefa czasowa? Oto argumenty norweskiej polityk

Projekt MOREtime został nagłośniony przez Wenche Pedersen, burmistrz miasta Vadsø i przewodniczącą zarządu Øst-Finnmarksrådet (Rady wschodniego Finnmarku) na kole podbiegunowym, w pobliżu granicy z Rosją. Celem jest promowanie lokalnych wartości, wydłużenie czasu spędzanego z rodziną i przyciągnięcie do regionu nowych mieszkańców.

„Życie w tym odległym, ale pięknym regionie Norwegii oferuje szczególne poczucie ciszy i spokoju, co pozwala przyjąć inną koncepcję czasu” – argumentowała Pedersen w zapytaniu przekazanym Komisji Europejskiej. Dodała: „Ludzie tutaj naprawdę doceniają dodatkowy czas w ciągu dnia, umożliwiający nam realizację osobistych celów i marzeń, jednocześnie przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ i walki ze zmianami klimatu”.

Choć Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, to kraj jest częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Podczas gdy dyrektywa UE reguluje ustalenia dotyczące czasu letniego, to uprawnienie do tworzenia oddzielnych stref czasowych jest już inną kwestią.

Według urzędnika Komisji strefy czasowe są sprawą samych krajów, więc jest mało prawdopodobne, że Unia Europejska przychyli się do prośby Pedersen. Burmistrz ma nadzieję, że przynajmniej pozwoli jej to promować informacje o wyjątkowości północnej Norwegii.

