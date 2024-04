Łukaszenka pojawił się na Kremlu. Zaoferował pomoc w sprawie Ukrainy

Dziennikarze pytali białoruskiego dyktatora o wydarzenia w Crocus City Hall pod Moskwą. Łukaszenka ocenił, że po ataku terrorystycznym, władze rosyjskie nie będą rozmawiać z Ukrainą, natomiast Mińsk mógłby przyjąć rolę mediatora.

– Nie rozmawiają z nimi i mało prawdopodobne, żeby mieli rozmawiać. Ale jeśli potrzebna jest pomoc w tej rozmowie, to możemy zainterweniować – zapewnił samozwańczy prezydent. – Teraz trzeba to w pełni zrozumieć. Ukraińcy to Ukraińcy, ale za Ukraińcami stoją pewne siły. Musimy z nimi porozmawiać – dodał.

Rozmowy Putin-Łukaszenka na Kremlu. Ukraina jednym z tematów

Aleksandr Łukaszenka nazwał dostawy sprzętu od zachodnich sojuszników „eskalacją konfliktu”. – Na Ukrainie są poważne problemy, już to przyznają. Nie chciałbym, aby Zachód kontynuował tę eskalację. A eskalacja oznacza dostawy broni i amunicji. A teraz zaczęli rozmawiać o przerzuceniu swojego wojska na Ukrainę. Najprawdopodobniej do granicy z Białorusią. Czekamy – mówił.

W dalszej części wypowiedzi zapewnił, że zawsze pojawia się temat rozmów pokojowych z Ukrainą, ale nie może być o tym mowy bez rosyjskiego udziału. – Jeśli chcą rozmawiać o pokoju na Ukrainie w Szwajcarii, nazywając to „konferencją pokojową„ bez nas, niech ich Bóg błogosławi. Nasze stanowisko jest takie, że mogą się tam jedynie zgodzić co do tego, jak zintensyfikować eskalację tego konfliktu. Bez Rosji? Jak tam może być proces pokojowy? Nie może być procesu pokojowego – przekonywał.

O rozmowach pokojowych mówi się ostatnio szczególnie dużo. Nawet Turcja miała przedstawić Rosji i Ukrainie projekt nowego traktatu, który zakłada zamrożenie wojny. Jak donosi „Nowaja gazieta”, plan ten zakłada też przeprowadzenie referendum. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że wkrótce poznamy 10-punktowy plan negocjacji dyplomatycznych, który zamierza zaprezentować na platformie Szczytu Pokoju.

