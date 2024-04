Hezbollah przeprowadził atak na Izrael. Wystrzelono kilkadziesiąt rakiet

Siły Obronne Izraela poinformowały o nieudanym ataku Hezbollahu na północną część kraju. Radykalni szyici mieli posłać z terytorium Libanu około 40 rakiet. „Część z nich została przechwycona, a reszta spadła na terenach otwartych” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Atak Hezbollahu na Izrael

Jak podał serwis The Times of Israel, Hezbollah przyznał się do przeprowadzenia ostrzału. W oświadczeniu poinformowano o użyciu dziesiątek rakiet Katiusza, które wycelowano w izraelskie punkty strategiczne. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać moment przechwycenia pocisków przez systemy obrony powietrznej.

twitter

Wcześniej izraelska armia zneutralizowała dwa drony z materiałami wybuchowymi. Statki powietrzne również przeleciały przez terytorium Libanu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że żadne ze zdarzeń nie doprowadziło do śmierci obywateli Izraela.

Odwet za ostrzał celów wojskowych

„W obawie przed spadającymi fragmentami włączono ostrzeżenie o rakietach i ostrzale rakietowym” – ogłoszono we wpisie opublikowanym na profilu Sił Obronnych Izraela na platformie X (dawniej Twitter). W związku z alarmem Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do szpitali z prośbą o informacje na temat gotowości i dostępności zespołów ratownictwa medycznego.

Izraelska armia podjęła również decyzję o przeprowadzeniu ostrzału w południowej części Libanu, powołując się na konieczność „usunięcia zagrożenia”. Lokalna prasa potwierdziła, że na kilka przygranicznych wiosek spadły wrogie pociski.

Wcześniej myśliwce IDF ostrzelały budynki wojskowe na terytorium Libanu. „W rejonie Ayta ash Shab przebywali terroryści. Ponadto zaatakowano inną strukturę wojskową organizacji terrorystycznej Hezbollah w rejonie A-Taiba w południowej części kraju” – poinformowały po południu Siły Obronne Izraela.

Czytaj też:

MSZ ostrzega przed podróżami do trzech państw. Nie wyklucza „nagłej eskalacji”Czytaj też:

Stany Zjednoczone alarmują przed odwetem Iranu. „24 do 48 godzin”