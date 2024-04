Atak nożownika w centrum handlowym w Sydney. Jest wiele ofiar

Do tragedii doszło w sześciopoziomowym centrum handlowym Bondi Junction Westfield we wschodniej części Sydney. Wstępne doniesienia mówią o pięciu ofiarach śmiertelnych. Według naocznych świadków wśród rannych jest dziewięciomiesięczne dziecko, które przetransportowano do szpitala.

Atak nożownika w Sydney. Ofiary śmiertelne i ranni

Po godzinie 16.30 czasu lokalnego policja potwierdziła, że napastnik został postrzelony. Policja poszukuje drugiej osoby, ale nie ma pewności, czy była ona zaangażowana w atak.

„The Sydney Morning Herald” informuje, że dwie ofiary zostały pchnięte nożem w domu towarowym Myer, a klienci chwycili za ubrania, aby zatamować krwawienie. Przerażeni klienci chowali się w salonie fryzjerskim Head Office Hair Specialist.

Wkrótce więcej informacji