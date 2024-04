Poważne ostrzeżenie brytyjskiego generała. „Ukraina może przegrać wojnę”

Generał Sir Richard Barrons powiedział BBC, że istnieje „poważne ryzyko”, że Ukraina przegra wojnę w tym roku. Powodem, według niego, może być utrata wiary w wygraną.

– A kiedy do tego dojdzie, to dlaczego ludzie mieliby dłużej walczyć i umierać, tylko po to, by bronić tego, czego nie da się obronić?–pytał. Zaznaczył, że Ukraina nie jest jeszcze w tym punkcie.

Wojna w Ukrainie. Problemy z amunicją, braki kadrowe

BBC zwraca uwagę, że ukraińskim siłom krytycznie brakuje amunicji, żołnierzy i obrony powietrznej. Zapowiadana w zeszłym roku kontrofensywa nie zdołała wyprzeć Rosjan z zajętych przez nich terenów, a teraz Moskwa przygotowuje się do letniej ofensywy.

Gen. Barrons powiedział, jak może ona wyglądać.

– Kształt rosyjskiej ofensywy, która nadejdzie, jest całkiem jasny – mówił. – Widzimy, jak Rosja walczy na linii frontu, wykorzystując przewagę pięciu do jednego w artylerii, amunicji i nadwyżce ludzi wzmocnionej użyciem nowej broni – komentował.

Instytut Studiów nad Wojną zwrócił uwagę, że Ukraina potrzebuje wzmocnienia obrony powietrznej.

Matthew Miller, rzecznik Departamentu Stanu USA, powiedział, że dostarczenie jej zachodniego sprzętu obrony powietrznej byłoby krytycznym elementem zdolności Ukrainy do obrony swojego przemysłu obronnego. To zmniejszyłoby zależność Ukrainy od zachodniej pomocy, a zwłaszcza amerykańskiej pomocy dla Ukrainy w perspektywie długoterminowej.

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że jeśli armia Władimira Putina nadal będzie uderzać z taką siłą, to Ukrainie może zabraknąć rakiet do obrony. – Dlatego musimy dostać wsparcie. Do ochrony niezbędnych jest nam 25 systemów Patriot – tłumaczył. Dodał, że tylko w ten sposób Ukraina może ochronić swoją infrastrukturę energetyczną.

