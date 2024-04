Irańczycy przejęli „związany z Izraelem” statek. Izrael grozi konsekwencjami

Według irańskiej państwowej agencji informacyjnej IRNA, statek towarowy, który został przejęty, pływał pod portugalską banderą i znajdował się na wodach terytorialnych Iranu. Miał zostać przejęty w okolicy cieśniny Ormuz. Siły specjalne irańskiej marynarki wojennej zeszły na pokład statku ze śmigłowca. W odpowiedzi rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari zapowiedział, że „Iran poniesie konsekwencje w przypadku dalszej eskalacji”. Dodał również, że Izrael podwyższył gotowość obrony kraju przed „dalszą agresją irańską”. – Jesteśmy też przygotowani do odpowiedzi – podkreślił.

Jednostka ma należeć do firmy związanej z izraelskim biznesmenem. Według Reutersa Iran przejął statek MSC Aries, który należy do Gortal Shipping Inc. Firma ta powiązana jest Zodiac Maritimie, której współwłaścicielem jest Eyal Ofer – izraelski miliarder.

Iran zaatakuje Izrael?

Iran może dokonać odwetu „na izraelskiej ziemi” w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin – miał powiedzieć jeden z amerykańskich urzędników, którego wypowiedź została zacytowana w tekście opublikowanym w piątek przez „Wall Street Journal”. Kilka dni wcześniej Bloomberg przekazał, powołując się na anonimowych informatorów, którzy mają dostęp do danych wywiadowczych, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy są przekonani o tym, że ataki rakietowe lub z wykorzystaniem dronów ze strony Iranu na cele wojskowe i rządowe w Izraelu są „nieuchronne”.

Spekulacje dotyczące możliwego ataku Iranu na cele w Izraelu zaczęły narastać po nalocie z 1 kwietnia na konsulat Iranu w stolicy Syrii, Damaszku. Syryjskie władze przypisały ten atak Siłom Zbrojnym Izraela. Już wtedy Iran zapowiedział zemstę.

W piątek wieczorem Siły Obronne Izraela poinformowały o nieudanym ataku Hezbollahu na północną część kraju. Z terytorium Libanu bojownicy wystrzelili w kierunku Izraela 40 rakiet. „Część z nich została przechwycona, a reszta spadła na terenach otwartych” – przekazano w komunikacie izraelskiej armii. W związku z narastającym napięciem na Bliskim Wschodzie polskie MSZ wydało komunikat z ostrzeżeniem. Resort w szczególności odradza podróże do Izraela, Palestyny i Libanu. „Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw” – ostrzega MSZ.

