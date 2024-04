Macron proponuje „olimpijski rozejm”. Liczy na wsparcie Chin

Najbliższe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Paryżu. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 26 lipca. O ryzyku ataku terrorystycznego podczas imprezy mówił w rozmowie z dziennikarzami stacji BFMTV oraz RMC prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak przyznał, w zależności od sytuacji ceremonia może zostać przeniesiona w inne miejsce. – Istnieją plany B, a nawet C, przygotowujemy je równolegle przeprowadzając analizę zagrożeń w czasie rzeczywistym – podkreślał Macron.

Prezydent Francji stwierdził też, że ma nadzieję na to, iż uda się na czas igrzysk wynegocjować zawieszenie broni w trwających na świecie konfliktach, również w Ukrainie i Strefie Gazy. – Chcemy pracować na rzecz "rozejmu olimpijskiego". Myślę, że jest na to szansa. Aby ją wykorzystać, postaram się zaangażować wielu naszych partnerów – stwierdził. Przypomniał przy tym, że wkrótce do Paryża przyjdzie chiński przywódca Xi Jinping. – Poprosiłem go o pomoc – przyznał.

Izrael pod neutralną flagą? Macron: Nie możemy powiedzieć, że jest napastnikiem

Macron skomentował także postulat, aby reprezentanci Izraela występowali pod neutralną flagą, tak jak Rosjanie i Białorusini po 24 lutego 2022 roku. - Decyzja MKOl o dopuszczeniu do igrzysk sportowców Rosji pod neutralną flagą jest proporcjonalna i sprawiedliwa, ponieważ Rosja zdecydowała się na wojnę agresywną, która trwa już ponad dwa lata. Izrael padł ofiarą ataku terrorystycznego. Możemy nie zgodzić się z jego sposobem reakcji na atak. Ale nie możemy powiedzieć, że Izrael jest napastnikiem – ocenił prezydent Francji.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. 28 sierpnia rozpoczną się igrzyska paraolimpijskie, które potrwają do 8 września.

