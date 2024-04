„Niebezpiecznie blisko awarii” w największej elektrowni atomowej w Europie

Dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi po raz kolejny ostrzegał przed konsekwencjami prowadzenia walk wokół Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywał do natychmiastowego zakończenia ataków na ten obiekt i mówił o „lekkomyślnych” działaniach.

Szef MAEA ostrzegał

– Choć tym razem nie doprowadziły one na szczęście do incydentu radiologicznego, znacznie zwiększają ryzyko w elektrowni jądrowej w Zaporożu, gdzie bezpieczeństwo nuklearne jest już zagrożone – podkreślał. Jak wspomniał, tym razem doszło do ataku drona, który naruszył konstrukcję ochraniającą reaktor.

Zdaniem Grossiego ostatni atak na Zaporoską Elektrownię Atomową ustanawia niebezpieczny precedens. Jednocześnie nie potrafił podać dziennikarzom sprawców, ani nawet wskazać strony konfliktu, która byłaby za zdarzenie odpowiedzialna. – Nie możemy pozwolić, aby samozachwyt pozwolił losowi zadecydować o tym, co stanie się jutro – apelował.

Rosjanie przejęli Zaporoską Elektrownię Atomową

Elektrownia w Zaporożu pozostaje pod kontrolą Rosjan niemal od początku inwazji na Ukrainę. Jest to jeden z kluczowych obiektów ukraińskiej infrastruktury energetycznej zajętych przez najeźdźców.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na początku marca tego roku, aby omówić kwestie bezpieczeństwa w elektrowni atomowej w Zaporożu. Rozmowy odbyły się po wcześniejszych konsultacjach Grossiego z urzędnikami ds. energetyki oraz z szefem państwowego koncernu energetyki jądrowej Rosatom, Aleksiejem Lichaczewem.

Kreml opublikował ogólne uwagi Putina i Grossiego z tego spotkania, podkreślając gotowość Rosji do omówienia „szczególnie drażliwych i ważnych kwestii” związanych z energią jądrową oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Szczegóły spotkania za zamkniętymi drzwiami nie zostały ujawnione.

