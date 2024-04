Andrzej Duda ma się spotkać z Donaldem Trumpem. Władze USA reagują

We wtorek 16 kwietnia media obiegła informacja, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda może się spotkać z Donaldem Trumpem. WP informowała, że to polska strona miała zabiegać o spotkanie, ponieważ w Pałacu Prezydenckim panuje przekonanie, że to właśnie lider Partii Republikańskiej wygra wybory prezydenckie w USA.

Trump zabiegał o spotkanie z Dudą?

Na antenie TVP Info sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta zapewniała, że to Donald Trump zabiegał o spotkanie z Andrzejem Dudą. – To była inicjatywa Donalda Trumpa. Panowie znają się, współpracowali w czasie kadencji. Andrzej Duda spotyka się zresztą z wieloma prezydentami, którzy już nie pełnią swoich funkcji. To jest oczywiście wyjątkowa sytuacja z racji kontekstu wyborczego, ale nie jest to też nic niezwykłego – tłumaczyła Małgorzata Paprocka.

Doniesienia o spotkaniu niejako potwierdził Andrzej Duda. – Jeżeli będzie możliwość, to spotkam się towarzysko z prezydentem Donaldem Trumpem. Było takie spotkanie w planach w Nowym Jorku. To wszystko zależy jednak od kalendarza – oświadczył prezydent przed wylotem do USA. Według agencji Reutera, do rozmów ma dojść w środę wieczorem w Trump Tower na Manhattanie. Taką informację przekazał członek kampanii republikańskiego kandydata.

USA o spotkaniu Duda-Trump

Na informacje o spotkaniu Duda-Trump zareagowała amerykańska administracja. Przed marcową wizytą w USA Andrzeja Dudy i Donalda Tuska i spotkaniem z Joe Bidenem pojawiały się plotki, że amerykański przywódca poprosił o niespotykanie się z jego rywalem w wyborach prezydenckich.

– Nie mam żadnego komentarza do tej sprawy poza takim, że od wielu lat w czasie kampanii wyborczej przedstawiciele zagranicznych państw i rządów nawiązywali kontakty z kandydatami głównych partii – powiedział podczas briefingu prasowego rzecznik Departamentu Stanu USA.

Matthew Miller dodał, że również amerykańscy dyplomaci oraz przywódcy często nawiązują kontakt z przywódcami zagranicznej opozycji i jest to zwyczaj praktykowany od lat. Współpracownik Joe Bidena wspomniał, że szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken regularnie kontaktuje się z przywódcą opozycji w Izraelu Jairem Lapidem. Dodał, że w lutym na marginesie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa rozmawiał z liderem brytyjskiej opozycji Keirem Starmerem.

