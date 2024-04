„Nie ma nadziei na powrót do zdrowia” Ramzana Kadyrowa. Sprawę tuszował sam Władimir Putin

„Stan zdrowia 47-letniego Ramzana Kadyrowa nie pozostawia nadziei na jego powrót do zdrowia, a Moskwa musi teraz szybko zdecydować, jak utrzymać stabilność po odejściu brutalnego czeczeńskiego dyktatora” – podaje „Nowaja Gazieta. Europa”. Portal w obszernym tekście ujawnia powody, dlaczego przywódca Czeczenii tak często znika z przestrzeni publicznej.

Kadyrow był m.in. nieobecny na kongresie, gdzie Władimir Putin uzyskał poparcie na kandydata w wyborach prezydenckich. Zastąpił go wówczas zastępca szefa Głównego Zarządu Pracy Wojskowej i Politycznej Ministerstwa Obrony Apti Alaudinow. Zdaniem gazety w przyszłości czeka go „wielka kariera”.

Ramzan Kadyrow jest poważnie chory. Diagnozę usłyszał w 2019 r.

Problemy zdrowotne po raz pierwszy zdiagnozowano u Kadyrowa w styczniu 2019 r. Była to martwica trzustki, a szef władz Republiki Czeczeńskiej nie ukrywał, że został zmuszony do pójścia na urlop z powodu „tymczasowej niezdolności do pracy”. Przyznał wówczas, że przez dwa dni był podłączony do kroplówki.

Jesienią 2019 r. Kadyrow opuścił posiedzenie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego z udziałem szefów Północnokaukaskiego Okręgu Federalnego. Przywódca Czeczenii zaprzeczał wówczas plotkom o zamachu na jego życie. W styczniu 2020 r. Kadyrow ponownie był zmuszony wziąć urlop z powodu „tymczasowej niezdolności do pracy”.

Zmiana wyglądu przywódcy Czeczenii

Jednym z objawów martwicy trzustki jest dramatyczna utrata wagi. Szef władz Republiki Czeczeńskiej znaczne schudł w 2019 r. Kadyrow zaczął przechodzić regularne zabiegi, w tym chirurgiczne, co najmniej dwa razy w roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym Administracji Prezydenta Rosji.

Stan zdrowia przywódcy Czeczenii zaczął gwałtownie się pogarszać wiosną 2022 r. W wyniku niewydolności nerek i zastoju płynów w płucach Kadyrow znacznie przytył. Kadyrow opuścił przemówienie Putina w lutym 2023 r. We wrześniu 2023 r. przywódca Czeczenii był hospitalizowany. Miał trafić do szpitala z ostrą niewydolnością płuc. Miał zostać wprowadzony w stan „śpiączki farmakologicznej”.

Władimir Putin i zdjęcia z szefem władz Republiki Czeczeńskiej

W tuszowanie stanu zdrowia Kadyrowa miał zaangażować się sam Putin i inni czołowi politycy z Rosji. Rosyjski prezydent spotykał się z szefem władz Republiki Czeczeńskiej tylko po to, aby zrobić sobie z nim zdjęcie i zapewnić wszystkich o jego kondycji, która miała być w dobrym stanie.

Uwagę opinii publicznej od stanu zdrowia Kadyrowa miało odwrócić wideo, na którym jego syn brutalnie pobił aktywistę, co miało być kontrolowanym wyciekiem. Po powrocie przywódcy Czeczenii do kraju w ciągu kolejnych 10 dni Kadyrow wziął udział w 50 aktywnościach. Od tego czasu administracja Putina zaczęła opracowywać scenariusz na wypadek wymuszonej zmiany władzy w Czeczenii.

Czytaj też:

Kadyrow o wojnie z Ukrainą. „Nie ma sensu mówić o negocjacjach”Czytaj też:

Syn Kadyrowa został „honorowym obywatelem” okupowanego Doniecka. „Szczególny osobisty wkład”