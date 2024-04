Patriarcha Cyryl skarżył się na zakaz wjazdu do państw Unii Europejskiej. „Kogoś uraziłem?”

Cytowany przez rosyjskie media patriarcha moskiewski miał uskarżać się na ograniczenia w swobodzie podróżowania po Europie. – Czy patriarcha złamał przepisy, czy kogokolwiek obraził? Współpracował, wchodził w interakcje z rządami, organizacjami publicznymi, wszystko było w porządku – miał mówić w trzeciej osobie.

Patriarcha Cyryl narzeka na sankcje, których... jeszcze nie ma

– Dlaczego więc? Otóż dlatego, że dziś patriarcha prowadzi ludzi, przewodzi im duchowo, przewodzi kościołowi, który jest na innej cywilizacyjnej ścieżce rozwoju – miał przekonywać. Narzekania Cyryla I wychwycili dziennikarze portalu NEXTA, publikując poświęcony sprawie wpis na platformie X (Twitter).

Co ciekawe, do tej pory patriarcha moskiewski nie był objęty ogólnoeuropejskimi sankcjami. Unia Europejska próbowała nałożyć je na Cyryla I w 2022 roku. Wówczas jednak sprzeciwiły się temu Węgry i zablokowały inicjatywę. Później poszczególne kraje mogły podejmować podobne decyzje we własnym zakresie – zrobiły tak m.in. Litwa i Czechy.

Radosław Sikorski chce sankcji dla Cyryla I

W ubiegłym tygodniu o sankcjach indywidualnych dla zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej przypomniał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. – Czyli ten dżentelmen usprawiedliwia agresję rosyjską jako uzasadnioną, gdyż ona chroni ludność okupowanych terenów przed paradami gejowskimi. Uważam, że duchowny, który w taki sposób nadużywa religii do szerzenia nienawiści, powinien nie mieć wstępu do Unii Europejskiej – mówił.

Rosyjska cerkiew od dawna wspiera Władimira Putina. Cyryl I wielokrotnie już usprawiedliwiał inwazję na Ukrainę. – Nie chcemy z nikim prowadzić wojny, Rosja nigdy nikogo nie zaatakowała. To niesamowite, kiedy wielki i potężny kraj nigdy nikogo nie zaatakował, a jedynie bronił swoich granic – mówił w maju 2022 roku zwierzchnik moskiewskiej cerkwi, powtarzając propagandę Kremla.







