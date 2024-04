Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Joe Bidenem. Tuż przed telefonem doszło do ataku Rosjan

Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że po przegłosowaniu w Izbie Reprezentantów pakietu pomocy dla Ukrainy rozmawiał z Joe Bidenem. Prezydent USA zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika, że podpisze ustawę natychmiast po zatwierdzeniu jej przez Senat. Zełenski docenił „niezachwiane wsparcie Bidena dla Ukrainy i jego prawdziwie globalne przywództwo”.

Republikanie i Demokraci poparli pakiet pomocy dla Ukrainy

Ukraiński prezydent zwrócił również uwagę na dwupartyjne poparcie dla ustawy i osobisty wkład spikera Izby Reprezentantów USA z ramienia Partii Republikańskiej oraz lidera Demokratycznej mniejszości Hakeema Jeffriesa w jej uchwalenie. „Inna decyzja Izby o zezwoleniu na konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów również stanowi silny sygnał dla wszystkich naszych partnerów” – podkreślił Zełenski.

Tuż przed rozpoczęciem rozmowy przywódców Rosjanie ponownie uderzyli w Ukrainę „tysiącem rakiet, dronów i bomb”. Zaatakowany został Charków i wieża telewizyjna w tym mieście. Zdaniem Zełenskiego Rosja robi wszystko, aby uczynić to miasto niezdatnym do zamieszkania. Celem było także zastraszenie, które miało być także sygnałem dla świata i próbą ograniczenia komunikacji Charkowa i dostępu do informacji.

Zełenski rozmawiał z Bidenem o kolejnym pakiecie pomocy. Prezydent USA złożył obietnicę

Prezydent Ukrainy omówił z Bidenem zawartość kolejnego pakietu pomocy wojskowej USA. Amerykański przywódca zapewnił go, że zostanie on szybko zatwierdzony i „będzie potężny, wzmacniając ukraińską obronę powietrzną raz zdolności dalekiego zasięgu i artylerii”. Politycy rozmawiali także o pracach nad dwustronną umową o bezpieczeństwie oraz przygotowaniach do zbliżającego się Globalnego Szczytu Pokoju w Szwajcarii.

