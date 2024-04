Przełomowa decyzja USA. Biden podpisał ustawę o 61 mld dolarów dla Ukrainy

Kongres USA przyjął kompleksowy pakiet pomocy zagranicznej, przewidujący wsparcie finansowe dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Pomoc wojskowa i gospodarcza w łącznej kwocie 95 mld dolarów została zatwierdzona przez amerykański Senat. Prezydent USA Joe Biden podpisał tę ustawę oceniając, że „to dobry dzień dla Ameryki i dobry dzień dla bezpieczeństwa na świecie”.

– Dzięki tej ustawie Ameryka będzie bezpieczniejsza i świat będzie bezpieczniejszy. Przywództwo Ameryki pozostanie niewzruszone. Daje ona kluczowe wsparcie dla partnerów, aby mogli bronić się przed zagrożeniami zewnętrznymi. To także inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gdy nasi sojusznicy są silniejsi, to my jesteśmy silniejsi – mówił i podziękował Republikanom i Demokratą za ich decyzję.

Wojna w Ukrainie. 61 mld pomocy od USA. Joe Biden podpisał ustawę

Wskazał, że droga tej ustawy była trudna i powinna ona trafić na jego biurko szybciej. – Stanęliśmy na wysokości zadania. Zrobiliśmy to, co do nas należało – ocenił. Przypomniał, że przez miesiące Republikanie blokowali naszą pomoc, a Ukraińcom kończyła się amunicja. – Rosjanie otrzymywali dostawy w Iranu, Korei Północnej i z Chin – zaznaczył.

Biden przyznał, że dotarły do niego informacje z okopów, gdzie ukraińscy żołnierze nagrodzili decyzję Kongresu USA oklaskami. – Dla nich to jest bardzo ważne. Chcę zapewnić, że dostawy zaczną się natychmiast, w ciągu najbliższych kilku godzin. Pociski przeciwlotnicze, artylerie, pojazdy opancerzone – wymieniał.

– Gdy Putin zaatakuje któregoś z sojuszników NATO, tak jak teraz atakuje Ukrainę, to nie będziemy mieli wyboru niż wesprzeć sojusznika. Tak jak sojusznicy pomogli nam po atakach z 11 września. Wspieramy Ukrainę teraz, aby Putin nie wciągnął USA do wojny w Europe – podkreślił Joe Biden.

