Papież Franciszek namawia do wynegocjowania pokoju. „Jest lepszy niż wojna bez końca”

Papież Franciszek udzielił wywiadu dziennikarkom amerykańskiej stacji CBS News. Podczas godzinnej rozmowy zwrócił się do wszystkich państw, które pozostają w stanie wojny, wzywając ich przedstawicieli do rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Papież Franciszek namawia do negocjacji

– Rozpocznijcie negocjacje. Szukajcie pokoju – zaapelował, podkreślając, że „wynegocjowany pokój jest lepszy niż wojna bez końca”. Przyznał, że modli się o jak najszybsze zakończenie konfliktów, bo wyłącznie w ten sposób może pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu negocjacji pokojowych.

Ojciec Święty odniósł się również bezpośrednio do sytuacji w Strefie Gazy. Poinformował, że codziennie rozmawia przez telefon z parafianami, którzy opowiadają mu o wydarzeniach w regionie. – To bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. Dostają jedzenie, ale muszą o nie walczyć – przyznał.

Papież zapewnił, że myśli również o Ukrainie, w tym o dzieciach, które mierzą się ze skutkami rosyjskiej agresji. – Zapomniały, jak się uśmiechać. A jest to bardzo trudne, gdy dziecko zapomina się uśmiechać. To naprawdę bardzo poważna sprawa – ocenił.

Franciszek wypowiedział się o najmłodszych także w kontekście Światowych Dni Dzieci, które po raz pierwszy zorganizowane zostaną w przyszłym miesiącu w Rzymie. – Dzieci zawsze niosą przesłanie (...) I jest to dla nas sposób na to, by mieć młodsze serca – podkreślił.

Głowa Kościoła zaapelowała też do osób, które kwestionują sens dalszego przynależenia do wspólnoty wiernych. – Nie uciekajcie od Kościoła. Kościół jest bardzo duży. To coś więcej niż świątynia… nie powinniście od niego uciekać – stwierdził papież. Zaznaczył również, że jeśli problemem są konkretni duchowni, należy poszukać innych. – Zawsze jest miejsce – zapewnił.

