Płomienne przemówienie Macrona. „Nasza Europa może umrzeć”

Prezydent Francji zaapelował w czwartek o silniejszą, bardziej zintegrowaną obronę europejską i powiedział, że kontynent nie może stać się wasalem Stanów Zjednoczonych. Tym samym przedstawił wizję „bardziej asertywnej” Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.

Agencja Reutera odnotowała, że Macronowi pozostały trzy lata drugiej i ostatniej kadencji, a po utracie większości parlamentarnej w 2022 r. prezydent chce pokazać swoim krytykom, że zachowuje energię i świeże myślenie, które pomogły mu objąć urząd w 2017 r.

Macron na Sorbonie. Te cele postawił przed Europą

– Istnieje ryzyko, że nasza Europa może umrzeć. Nie jesteśmy przygotowani do stawienia czoła temu ryzykum – powiedział Macron w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Paryskim, ostrzegając, że militarne, gospodarcze i inne naciski mogą osłabić i rozdrobnić Wspólnotę składającą się z 27 narodów.

Macron powiedział, że Rosja nie może wygrać w Ukrainie. Wezwał do zwiększenia zdolności Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa, zacieśnienia więzi obronnych z Wielką Brytanią po Brexicie oraz stworzenia europejskiej akademii szkolącej wysokiej rangi personel wojskowy.

Prezydent Francji od dawna wzywa do europejskiej „strategicznej autonomii”, polegającej na mniejszym uzależnieniu od Stanów Zjednoczonych. To stanowisko spotkało się z szerszym oddźwiękiem w obliczu ponownego startu Donalda Trumpa do Białego Domu. Trump często oskarżał Europę o to, że umacnia swoją obronę kosztem Stanów Zjednoczonych.

Jednak wielu urzędników unijnych jest zdania, że obecnie nie ma wiarygodnej alternatywy dla amerykańskiego parasola wojskowego, a niektórzy podejrzewają Macrona o forsowanie w ten sposób francuskich interesów przemysłowych.

Czwartkowe przemówienie zostało zapowiedziane przez doradców Macrona jako wkład Francji w strategiczny program UE na najbliższe pięć lat. Program ten ma zostać ustalony po wyborach europejskich.

