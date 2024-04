Szef ukraińskiego resortu rolnictwa podał się do dymisji. W tle gigantyczna afera

Jak podają dziennikarze Ukraińskiej Prawdy, chodzi tu o działki warte w sumie 500 mln hrywien – a więc blisko 51 mln złotych.

Solski czeka na decyzje Rady Najwyższej Ukrainy

Gazeta opisuje, że Solski – jako przewodniczący Komitetu Agrarnego Rady Najwyższej, a potem minister polityki rolnej – miał rzekomo „przywłaszczyć” grunty rolne o wartości 291 mln UAH (ponad 29,3 mln zł). Chciał ponoć wejść w posiadanie także kolejnych ziem – o wartości 190 UAH (19,3 mln zł).

Solski komentował zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa, które otrzymał od Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, mówiąc, że chodzi o wydarzenia, do których dojść miało rzekomo między 2017 a 2018 rokiem. Prokuratura planować wniosek o areszt dla ministra, którego będzie mógł uniknąć tylko wtedy, jeśli wpłaci kaucję w wysokości 200 mln UAH (ok. 20 mln zł). Decyzję dot. Solskiego sąd ogłosić ma 26 kwietnia.

1250 działek

O całej sprawie za pośrednictwem social mediów poinformował także Rusłan Stefanczuk. Przekazał, że decyzję ws. wniosku dot. rezygnacji skład rady, której jest przewodniczącym, podejmie podczas jednej ze zbliżających się sesji plenarnych.

NABU przekazało kilka dni temu opinii publicznej, że Solski w przeszłości miał rzekomo kupić aż 1250 działek (ich powierzchnia razem wynosić miałaby blisko 2,5 tys. ha). Jak dodano, część gruntów z obwodu sumskiego (północno-wschodnia część Ukrainy), będących nieruchomościami należącymi do państwowych spółek, miało trafić do prywatnych rąk. Solski i jego współpracownicy mieli rzekomo pozbyć się dokumentacji i umożliwić zgodne z prawem rozwiązania, by móc przejąć działki.

Grunty zostały sprzedane podczas aukcji, która miała uwiarygodnić całą sprawę. Sytuacja miała trwać do ok. 2021 roku.

