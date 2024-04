Wyjątkowe spotkanie. Księżna Edynburga pojawiła się niespodziewanie w Ukrainie

Księżna Edynburga odbyła jednodniową wizytę w Ukrainie, stając się pierwszą członkinią rodziny królewskiej, która odwiedziła ten kraj od początku wojny. Zofia chciała w ten sposób okazać solidarność z kobietami, mężczyznami i dziećmi dotkniętymi pełnoskalowym konfliktem zbrojnym.

Rodzina królewska ma jasne zdanie o inwazji, za którą obwinia Rosję. Król Karol III uczcił w lutym drugą rocznicę wojny nazywając działalność Moskwy „nieopisaną agresją” i „niesprowokowanym atakiem”. Zdecydowanie popiera Ukrainę, a podczas wizyt za granicą zwraca uwagę na znaczenie sojuszniczej pomocy dla Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Księżna Edynburga spotkała się z Zełenskim

Mimo to, żaden z członków rodziny królewskiej nie pojawił się w Ukrainie osobiście, aż do niespodziewanej wizyty księżnej Zofii. Jak wynika z komunikatu na stronach rządowych, rozmawiała ona z ofiarami przemocy seksualnej i fizycznej, a także z dziećmi, które powróciły do kraju po czasowej, przymusowej deportacji do Rosji. Odwiedziła także rezydencję ambasadora Wielkiej Brytanii.

Księżna spotkała się też z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską, aby omówić, w jaki sposób najlepiej wesprzeć osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej związanej z konfliktem. Podkreślała rolę kobiet, które pomagają uporać się ofiarom konfliktu zbrojnego z traumą i zapewniają opiekę psychiatryczną dla dzieci.

Podczas tej wizyty księżna Zofia złożyła hołd tym, którzy stracili życie w Buczy, dwa lata po wyzwoleniu jej od sił rosyjskich, a także odwiedziła „Drogę do Życia” – most, który stał się kluczowym elementem ukraińskiego ruchu oporu, kiedy został wysadzony w powietrze, aby powstrzymać wojska rosyjskie przedostające się do Kijowa. Następnie stanowił ważną trasą ucieczki ludzi w bezpieczne miejsce przed rosyjską okupacją.

