Będzie przełom w wojnie w Ukrainie? Zełenski zapowiedział ważne wydarzenie

Wołodymyr Zełenski przekazał, że w połowie czerwca, a dokładniej w dniach 15-16 odbędzie się pierwszy szczyt pokojowy. Szefowie państw i rządów z całego świata mają przyjechać do Burgenstock, niedaleko Lucerny w Szwajcarii. Szef biura prezydenta Andrij Jermak doprecyzował, że „udział w szczycie wezmą przywódcy, którzy różnią się poglądami na wojnę w Ukrainie, ale wszyscy szanują niezależność i suwerenność Ukrainy i respektują integralność terytorialną w międzynarodowo określonych granicach z 1991 roku”.

Wojna w Ukrainie. Przywódcy chcą włączyć Rosję w proces pokojowy

„Szczyt będzie platformą do dyskusji nad sposobami osiągnięcia wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym” – podkreślił prezydent Ukrainy. Według nieoficjalnych doniesień podczas spotkań ma zostać opracowana „mapa drogowa” włączenia Rosji w proces pokojowy.

„Te wspólne zasady zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych chronią wszystkie narody przed atakami i przemocą. Jest to nasza wspólna, globalna odpowiedzialność, żeby były one chronione poprzez rzeczywiste działania, a nie tylko słowa. O to właśnie chodzi w pierwszym szczycie pokojowym” – tłumaczył Wołodymyr Zełenski.

W opinii ukraińskiego przywódcy „każde państwo, dla którego pokój jest ważną wartością, jest zainteresowane udziałem w szczycie, ponieważ będzie on miał ogromne znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata”.

Rosja pominięta. Nie dostała zaproszenia na ważny szczyt

Zaproszenia do udziału w szczycie nie otrzymała Rosja. Minister spraw zagranicznych Ukrainy wyjaśnił, że nie widział sensu w wysyłaniu zaproszenia do Moskwy. – Nasze podejście wynika z rzeczywistości i z doświadczeń, które zdobyliśmy w latach 2014–2022. Wtedy odbyliśmy prawie 200 rund rozmów z Rosją w różnych formatach, z mediatorami i dwustronnie. Nie przyniosły one żadnych skutków – komentował Dmytro Kułeba. – Nie ma sensu, aby ktokolwiek z kręgu rosyjskich władz pojawiał się przy stole, jeśli nie ma pewności, że będzie on działał w dobrej wierze – podkreślił.

Czytaj też:

Szojgu przyznał się do problemów ws. wojny w Ukrainie. „Wymagają natychmiastowych rozwiązań”Czytaj też:

Szefowa łotewskiego MSZ ujawnia: Część sojuszników Ukrainy już to robi