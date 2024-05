Białoruś ma Polaków na swojej liście. Mińsk oskarża Warszawę o śmierć migrantów

Niemal od początku kryzysu migracyjnego, Mińsk oskarża polskie służby o to, co dzieje się na granicy. Choć motywowani przez białoruski rząd migranci z różnych regionów świata usiłują przedostać się do Polski nie legalnie, reżim Łukaszenki krytykuje władze w Warszawie, zarzucając im wrogie działanie. W ostatnim czasie polskie służby notują ponowne wzmożenie działań cudzoziemców.

Jak donosi Biełsat, Komitet Śledczy Białorusi kontynuuje dochodzenie, w którym mowa o brutalnym traktowaniu nielegalnych migrantów. Mowa w nim o 166 poszkodowanych cudzoziemcach. Jednak Polska nie jest na tej liście jedyna, bowiem w sprawie przeciwko Łotwie chodzi o 38 cudzoziemców.

Białoruś oskarża Polskę o „propagandę wojenną”

Portal informuje, że funkcjonariusze służb z Polski, Litwy i Łotwy oskarżani są w „propagandę wojenną”, „zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu ludzkości”, „celowe spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu”, „porzucenie w niebezpieczeństwie” i „morderstwo”.

Szef polskiego MSZ odniósł się do sytuacji na granicy podczas czwartkowej wizyty w Słubicach, gdzie spotkał się ze swoją niemiecką odpowiedniczką. Sikorski zwrócił uwagę, że za sytuację odpowiada reżim Aleksandra Łukaszenki.

– Musimy mieć jasność intelektualną, kto jest źródłem tego problemu – zaznaczył, wskazując na białoruskiego dyktatora. Minister przypomniał, że zniósł on wizy dla krajów, skąd przybywają migranci, a następnie kieruje ich na granicę m.in. z Polską. Minister spraw zagranicznych powiedział, że być może – choć to „spekulacje” – Łukaszenka takimi działaniami chce doprowadzić do tego, by Polska zapłaciła „okup” – jeśli proceder na granicy ma się skończyć. Sikorski podkreślił, że Polacy nie mogą jednak poddać się takiemu „szantażowi”.

Czytaj też:

Kuriozalne zachowanie Łukaszenki. Kazał ministrowi kopać rękoma w ziemiCzytaj też:

Tam ma stanąć pałac Łukaszenki. W tle afera z działką za 500 mln dolarów