Świąteczne orędzie Zełenskiego. „Tak na pewno się stanie. Wierzę w to każdego dnia”

Prawosławna niedziela wielkanocna przypada w tym roku 5 maja. Z tej okazji Wołodymyr Zełenski wygłosił orędzie, które nagrano przed soborem Mądrości Bożej w Kijowie. Ukraiński prezydent nawiązywał do ikon, które znajdują się w tej świątyni. – Na tych ikonach znajdują się imiona bohaterów, którzy oddali swe życie w naszej obronie. One mówią nam, że Ukraińcy klękają tylko do modlitwy – nigdy przed agresorami i okupantami – zaznaczał. – Biblia uczy nas miłości bliźniego. I dzisiejszy dzień pokazał nam prawdziwe znaczenie tego słowa – dodał.

– Kiedy nawet setki kilometrów od siebie wspieramy się i pomagamy sobie nawzajem. Chronimy się nawzajem. Modlimy się za siebie nawzajem. Kiedy wszyscy stajemy się sobie bliżsi, stajemy się swoimi sąsiadami – mówił dalej Zełenski. – Dawny sąsiad, który zawsze narzucał się nam jako brat, oddalił się od nas na wieki – podkreślił.

Zełenski zapowiada wyzwolenie wszystkich okupowanych terytoriów

– Złamał wszystkie przykazania, zażądał naszego domu i przyszedł nas zabić. Świat to widzi. Bóg o tym wie. A my wierzymy, że Bóg ma na ramieniu szewron z ukraińską flagą. Dlatego z takim sojusznikiem życie na pewno pokona śmierć – kontynuował ukraiński prezydent. Przypomniał również, że Ukraina broni się przed agresja Rosji już 802 dni. I dodawał, że Ukraińcy są "zjednoczeni jedną, wspólną modlitwą". – Za wszystkich naszych żołnierzy, którzy świętują Wielkanoc w okopach i na swoich pozycjach. Za naszych wojowników światła, którzy powstrzymują demony na wszystkich kierunkach – mówił.

twitter

Zełenski stwierdził też, że wszystkie terytoria okupowane zostaną wyzwolone. – Tak na pewno się stanie. Wierzę w to każdego dnia, a szczególnie w tym wielkim dniu – zaznaczał. – Historia przypomina nam, że ani inwazja Hordy, ani nazistowska okupacja, ani rosyjski terror nie będą w stanie zetrzeć nas z powierzchni Ziemi – powiedział prezydent Ukrainy.

Ukraińcy zadali Rosjanom poważny cios

Tegoroczną Wielkanoc Ukraińcy świętują pod ostrzałem Rosjan. Wołodymyr Zełenski przekazał w swoim wieczornym wystąpieniu, że w sobotę ukraińska obrona powietrzna odpierała ataki Rosjan w okolicach Charkowa, Odessy, Dniepru i Doniecka. Ukraińcy zestrzelili łącznie 13 dronów Shaded, Rosjanie wystrzelili również 8 różnego typu rakiet i niemal 70 bomb kierowanych. Zełenski pogratulował także żołnierzom 110. samodzielnej brygady zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy zestrzelili kolejny rosyjski myśliwiec Su-25. - Dobra robota, chłopaki! – podkreślił.

Czytaj też:

Zełenski o nowej umowie z USA. „Celem jest uczynienie jej najsilniejszą ze wszystkich”Czytaj też:

Zełenski w 800. dniu wojny o ofensywie Rosji. „Stoimy przed nowym etapem wojny”