Wtedy Berlusconi zwątpił w Putina. „Wyciął serce i podał je na tacy”

Dziennik „Corriere della Sera” przeprowadził obszerny wywiad z przyjacielem Silvio Berlusconiego, zmarłego niemal rok temu byłego premiera Włoch. Fabrizio Cicchitto przywołał w rozmowie z gazetą wspólne wakacje, jakie niekryjący prokremlowskiego nastawienia polityk, spędził z Władimirem Putinem.

Z jego relacji wynika, że miały one miejsce w 2013 roku, kiedy Władimir Putin był już od 13 lat prezydentem Rosji. Cicchitto ukrywał tę historię przez ponad dekadę i wyjaśnił, że po tym, co zaszło podczas wyjazdu, Berlusconi zwątpił w Putina, który – jak twierdził Włoch – pokazał swoją agresywną naturę.

Zaskakująca historia z wakacji Putina. Wyciął serce zwierzęcia i chciał je zjeść

Tyczy się to dnia, którego rosyjski prezydent zaprosił Berlusconiego na polowanie. Mówiąc dokładniej, nalegał na nie, bo premier Włoch – jak zapewniał – nigdy nie dotykał karabinu. Kiedy szli przez las, natrafili na dwa jelenie. Putin dał znać Berlusconiemu, by ten strzelał. Gdy odmówił, prezydent Rosji miał zabić oba zwierzęta.

– Dziś zaserwuję ci niezwykłe danie – miał powiedzieć Putin, po czym własnoręcznie wyciął serce jednemu z jeleni i na podanej przez asystenta tacy zaprezentował włoskiemu politykowi. – To będzie wyjątkowy posiłek – zapewniał Rosjanin. Berlusconi – jak wynika z relacji Cicchitto – miał zwymiotować.

Berlusconi przyjaźnił się z Putinem. „Psychologiczny homoseksualizm”

Znany ze swoich kontrowersyjnych tez polityk w lutym ubiegłego roku poruszył międzynarodową społeczność krytyką prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Później zapewnił jednak, że zawsze wspierał Ukrainę. W tym kontekście przypomniano mu jego przyjaźń z Władimirem Putinem, która wykracza daleko poza oficjalne kontakty. Rosyjski przywódca nazwał nawet Berlusconiego „pierwszym ze swoich pięciu prawdziwych przyjaciół”.

– Między Berlusconim i Putinem istniała więź psychologicznego homoseksualizmu: podziwiali się nawzajem i ich związek był absolutnie równy. Putin uważał tego włoskiego przedsiębiorcę, który kontrolował telewizję za genialnego. Z kolei Berlusconi uważał go za pragmatyka, potrafiącego kierować krajem takim jak Rosja, i z którym można było wspólnie zrobić wiele rzeczy. Silvio miał ambicję sprowadzić to na Zachód i do NATO – powiedział przyjaciel Berlisconiego w rozmowie z „Corriere della Sera”.

Silvio Berlusconi zmarł 12 czerwca 2023 roku, w wieku 86 lat. Były premier Włoch spędził ostatnie doby w szpitalu San Raffaele w Mediolanie.

Czytaj też:

Wtedy NATO zainterweniuje. „Czerwona linia” dotyczy m.in. PolskiCzytaj też:

Macron mówi o Polsce. „Jeśli Rosja wygra, nie będzie bezpieczeństwa”