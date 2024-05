To może być koniec wojny na Bliskim Wschodzie. Szef Hamasu o rozejmie

Basem Naim, członek biura politycznego Hamasu przekazał, że szef organizacji Ismail Haniyeh zgodził się na propozycję tymczasowego rozejmu w Strefie Gazy, która została złożona przez Egipt oraz Katar. Zaznaczył, że „Hamas oczekuje na reakcję Izraela w sprawie zawieszenia broni oraz porozumienia w sprawie zakładników”. Po tej deklaracji na ulice wyszły tłumy Palestyńczyków, którzy chcieli świętować zakończenie krwawego konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Jak się jednak okazuje, ich radość może być przedwczesna. Według nieoficjalnych ustaleń „The Times of Israel”, warunki, na które zgodził się Hamas, są nie do zaakceptowania przez stronę izraelską. Nie wiadomo bowiem, czy Ismail Haniyehnie zaakceptował porozumienia zgłoszonej jednostronnie przez Egipt, która – jak wynika z nieoficjalnych ustaleń – ma być nie do przyjęcia dla izraelskich polityków.

Jeden z polityków z kręgów izraelskich władz oświadczył, że stanowisko Hamasu to podstęp, który ma na celu ukazanie Izraela jako agresora, który nie chce się zgodzić na zakończenie konfliktu i zaprowadzenie pokoju.

Wkrótce więcej informacji