Książę Harry przyleciał do Londynu. Czekała go niemiła niespodzianka

Książę Harry przyleciał do Londynu na uroczystości z okazji 10. edycji Invictus Games. Po powrocie do ojczyzny czekała go niemiła niespodzianka.

Książę Harry zostanie pozbawiony prestiżowego tytułu. Pałac Buckingham ogłosił, że Karol III powierzy funkcję naczelnego pułkownika Korpusu Powietrznego starszemu synowi, księciu Williamowi. Oficjalnie przekazanie ma nastąpić 13 maja w Army Aviation Center w Middle Wallop koło Hampshire. Afront wobec księcia Harry'ego. Skorzysta William Warto podkreślić, że książę William będzie reprezentował skrzydło powietrznodesantowe armii, w tym eskadrę 662, w której książę Harry służył jako pilot śmigłowca Apache w Afganistanie. Gdyby młodszy syn nie zdecydował się na opuszczenie rodziny królewskiej, William nie miałby szans na ten tytuł. Służby prasowe brytyjskiego monarchy przypomniały, że zmiany dotyczące tytułów wojskowych zostały ogłoszone przez Karola III już w sierpniu 2023 roku. Dodano, że nie jest niczym nadzwyczajnym, iż to właśnie książę Walii będzie piastował funkcję naczelnego pułkownika Korpusu Powietrznego, ponieważ wcześniej przez 31 lat zaszczyt ten przypadł Karolowi, który również był księciem Walii. William dostanie także dwa inny tytuły wojskowe: pułkownika Pułku Mercian i królewskiego honorowego komandora lotnictwa w RAF Valley w Walii. „Nowe nominacje będą nadal odzwierciedlać bliskie relacje między siłami zbrojnymi a rodziną królewską za panowania Jego Królewskiej Mości” – podkreślono w oświadczeniu Pałacu Buckingham. Karol III nie spotka się z księciem Harry'm Brytyjskie media zwróciły jednak uwagę na fakt, że informacja została ogłoszona w zaskakującym momencie. Książę Harry przyjechał bowiem właśnie do Londynu na uroczystości związane z 10. rocznicą słynnych Invictus Games, których pomysłodawcą jest właśnie młodszy syn Karola III. Wbrew wcześniejszym spekulacjom nie dojdzie do spotkania króla z jego synem. Rzecznik Sussexów przekazał, że powodem jest napięty harmonogram brytyjskiego monarchy. W komunikacie zapewniono, że książę Harry rozumie, że jego ojciec ma wiele zobowiązań i liczy na to, że wkrótce uda im się spotkać. Chociaż nie zostało to na razie oficjalnie potwierdzone, najprawdopodobniej nie dojdzie również do spotkania Harry'ego z jego starszym bratem Williamem. W tym wypadku powodem nie jest jednak napięty grafik a napięte relacje między synami Karola III. Czytaj też:

