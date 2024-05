Putin zaprzysiężony na piątą kadencję. „Iluzja legalności dla niemal dożywotniego pobytu u władzy”

Władimir Putin formalnie rozpoczął we wtorek swoją piątą kadencję jako prezydent Rosji. Ceremonia inauguracyjna została dokładnie zaplanowana – podaje CNN. Pojawiło się na niej wielu czołowych rosyjskich wojskowych i polityków. Obecni byli także przywódcy czterech tymczasowo okupowanych regionów Ukrainy. USA i wiele krajów europejskich odmówiło wysłania swoich przedstawicieli, po tym jak uznano, że wybory były fikcją. Jednym z wyjątków była Francja.

Putin w marcu zdobył 87 proc., co Stany Zjednoczone uznały za „farsę”. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller zaznaczył, że „nie były one wolne i uczciwe”. Większość opozycyjnych kandydatów nie żyje, została uwięziona, wygnana lub zakazano im kandydowania. Na samym przemówieniu rosyjski przywódca powiedział, że Rosja nie odmawia dialogu z krajami zachodnimi, ale „wybór należy do nich”.

Władimir Putin prezydentem Rosji po raz piąty. Ultimatum dla krajów zachodnich

– Czy zamierzają nadal próbować powstrzymywać rozwój Rosji, kontynuować politykę agresji, ciągłej presji na nasz kraj od lat, czy też szukać drogi do współpracy i pokoju? – powiedział Putin. Zdaniem Kijowa ceremonia inauguracyjna prezydenta Rosji miała na celu stworzenie „iluzji legalności dla niemal dożywotniego pobytu u władzy osoby, która zmieniła Federację Rosyjską w państwo-agresora, a rządzący reżim w dyktaturę”.

Wojna w Ukrainie to jedno z niewielu wyzwań Putina. Inwazja zmieniła postrzeganie Rosji na arenie międzynarodowej. Moskwa jest izolowana, a rosyjski przywódca starał się nawiązać kontakty z krajami „globalnego południa” (dawniej Trzeci i Czwarty Świat – red.). Putinowi udało się z kolei zażegnać kryzys wywołany przez Jewgienija Prigożyna i usunąć Aleksieja Nawalnego.

