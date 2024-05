Parady i marsze w Rosji. Putin wystąpi w roli nadzorcy

Dzień Zwycięstwa w Rosji obchodzony jest 9 maja, dzień później niż w krajach zachodnich. W 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie w kraju zaplanowano liczne wydarzenia i uroczystości, które ze względu na okoliczności prawdopodobnie okażą się skromniejsze niż w zeszłych latach.

Dzień Zwycięstwa w Rosji. Plan obchodów

Na obchody składać się będą defilady wojskowe, koncerty patriotyczne i marsze kolumn pojazdów. Główne uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 czasu lokalnego na Placu Czerwonym w Moskwie. Za nadzorowanie parady po raz 21. odpowiedzialny będzie prezydent Rosji Władimir Putin.

Przygotowania do Dnia Zwycięstwa rozpoczęto w tym roku z dużym wyprzedzeniem. W stolicy pojawiło się wiele czerwonych dekoracji, na każdym rogu powiewają też flagi. Jak przekazała brytyjska telewizja informacyjna Sky News, w mieście przystrojono również autobusy, traktory i śmieciarki.

W pobliżu Placu Czerwonego zorganizowano także wystawę zachodnich maszyn opancerzonych, które zostały przejęte podczas działań zbrojnych w Ukrainie. Na miejscu odbywają się wycieczki z przewodnikami, którzy opowiadają mieszkańcom i turystom o wojennych łupach.

Władimir Putin wysłał listy do przywódców

Działania rosyjskich władz nie ograniczają się jednak do organizacji wydarzeń w kraju. Putin skierował do przywódców wybranych państw byłego ZSRR listy gratulacyjne, w których podkreślił znaczenie zachowania pamięci o „wydarzeniach tych trudnych lat”. Wyraził w nich również nadzieję na to, że dotychczasowa przyjaźń pozwoli na utrzymanie dobrych stosunków w kolejnych latach.

Depesze z gratulacjami zaadresowano do władz Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Abchazji oraz Osetii Południowej, a także narodów Gruzji i Mołdawii.

Czytaj też:

Rosyjskie pociski tuż przy granicy z Polską. Atak w symboliczny dzieńCzytaj też:

Putin zaprzysiężony na piątą kadencję. „Iluzja legalności dla niemal dożywotniego pobytu u władzy”