Te słowa Putina zabrzmiały jak groźba. „Zawsze w gotowości”

Władimir Putin wygłosił na Placu Czerwonym w Moskwie przemówienie z okazji Dnia Zwycięstwa. Wygłaszane tezy były skierowane nie tylko do opinii publicznej w kraju, ale także do społeczności międzynarodowej. Putin podkreślał zdolności wojskowe, którymi dysponuje rosyjska armia. Jednocześnie przyznał, że kraj przechodzi przez „trudny okres” i dodał, że „przyszłość ojczyzny zależy od każdego obywatela”.

Przemówienie Putina w Moskwie. „Nie pozwolimy nikomu nam zagrozić”

– Dziś, w Dniu Zwycięstwa, jesteśmy tego jeszcze bardziej świadomi – powiedział przed wystosowaniem pewnego rodzaju ostrzeżenia. – Wiemy, do czego prowadzą wygórowane ambicje. Rosja zrobi wszystko, aby zapobiec globalnemu starciu. Ale jednocześnie nie pozwolimy nikomu nam zagrozić. Nasze siły strategiczne są zawsze w stanie gotowości bojowej – kontynuował Władimir Putin. Prezydent Rosji powtarzał kłamliwe tezy o tym, że to Zachód dąży do konfrontacji z Rosją, a Moskwie rzekomo zależy na pokojowej stabilizacji sytuacji.

Wojna w Ukrainie, w czasie której rosyjskie wojska atakują zarówno cele militarne, jak i obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną, trwa już ponad dwa lata. Władimir Putin nawiązał do rosyjskiej inwazji, którą kremlowscy propagandyści określają jako „specjalną operację wojskową”. Starał się podbudować morale rosyjskich żołnierzy, którzy walczą w Ukrainie. – Chwała siłom zbrojnym, Rosji, zwycięstwu – zakończył swoje przemówienie.

Władimir Putin z okazji Dnia Zwycięstwa skierował także listy gratulacyjne do władz m.in. Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu. Prezydent Rosji podkreślił w komunikacie znaczenie zachowania pamięci o „wydarzeniach trudnych lat”. Wyraził również nadzieję na to, że dotychczasowa przyjaźń pozwoli na utrzymanie dobrych stosunków w kolejnych latach.

